Women Shape the Future: come candidarsi alla seconda edizione dell’hackathon

Women Shape the Future, da oggi è possibile candidarsi alla seconda edizione dell’hackathon.

L’iniziativa, promossa da Philip Morris e frutto della collaborazione con Codemotion e Meditech, mira a coinvolgere studentesse provenienti dalle Università delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nell’ambito delle discipline STEM.

Ecco come candidarsi.

Women Shape the Future: come candidarsi

“Women Shape the Future” rappresenta un’opportunità per valorizzare il talento femminile di giovani studentesse del Mezzogiorno interessate a settori cruciali come l’Industria 4.0.

Le partecipanti all’hackathon saranno affiancate da mentor, esperti di settore e professionisti IT, oltre che dalle figure tecniche di Philip Morris.

I progetti dovranno essere consegnati entro il 4 maggio e verranno valutati da una giuria, che premierà i due team con le proposte più innovative. Inoltre, alla conclusione dell’evento, verrà organizzato un momento di premiazione e una visita presso gli stabilimenti di Philip Morris Manufacturing & Technology di Bologna.

Per maggiori informazioni e per partecipare alla call clicca su questo link

Women Shape the Future: a chi si rivolge

“Women Shape the Future” si rivolge a giovani studentesse di materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e le incoraggia all’open innovation, alla creatività e alla condivisione di idee. Le partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi su sfide aziendali di rilevanza sociale ed economica, proponendo soluzioni innovative e all’avanguardia in tre ambiti principali:

Applicazione dell’Intelligenza Artificiale per un Approvvigionamento Energetico Sostenibile

Gestione Responsabile dell’Acqua nelle Realtà Manifatturiere e nelle Filiere Produttive

Applicazione dell’Internet of Things per Implementare Sistemi Logistici Avanzati

Eleonora Santi, Direttrice Relazioni Esterne di Philip Morris Italia, sottolinea l’importanza di valorizzare la creatività e l’inventiva delle donne nel campo STEM. Attualmente, solo il 16% degli specialisti ICT in Italia sono donne, una disparità che richiede un impegno comune per essere superata.

Chiara Russo, Co-founder e Presidente esecutivo di Codemotion, evidenzia l’impegno nel fornire alle studentesse le risorse necessarie per emergere nel mondo digitale. In Italia, la presenza femminile nelle professioni ICT è ancora bassa, e stimolare l’interesse delle ragazze in ambito scientifico e tecnologico è fondamentale per sfruttare appieno le opportunità di sviluppo.