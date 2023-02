WhatsApp, ecco cosa puoi fare da oggi con il nuovo aggiornamento

Whatsapp è una delle app di messaggistica più usate al mondo con oltre 2,5 miliardi di utenti che la usano quotidianamente per comunicare con le persone care o per motivi di lavoro. Numeri enormi se si pensa che è totalmente esclusa dal mercato cinese dove domina la concorrente Wechat ed ha attecchito ancora poco in quello statunitense.

Whatsapp è stata fondata nel 2009 da Brian Acton e Jan Koum, due ex dipendenti di Yahoo. Nel 2014 è stata acquisita da Facebook Inc. per 19 miliardi di dollari. Ora fa parte della galassia Meta che comprende anche i due social Facebook e Instagram. Nel corso degli anni l’app di messaggistica si è rinnovata inserendo sempre più funzionalità. L’ultimo aggiornamento è arrivato proprio qualche giorno fa ed ha portato con sé 4 importanti novità. Vediamo di cosa si tratta.

Le novità inserite nell’ultimo aggiornamento di Whatsapp

Lo scorso 13 febbraio Whatsapp ha rilasciato l’aggiornamento numero 2.23.3.77 per i dispositivi Android. Si tratta già di un aggiornamento stabile e non una versione beta, per questo per vedere le ultime novità basterà semplicemente aggiornare l’applicazione. Quattro le nuove funzionalità pensate dal gruppo di Mark Zuckerberg. Di queste novità due sono quelle davvero interessanti.

La prima riguarda la possibilità di aggiungere delle didascalie ai documenti che si inviano in chat. Questa è probabilmente la novità più importante perché permette non solo per descrivere i documenti che si inviano, ma permette anche di averne traccia nell’archivio andandolo a recuperare rapidamente tramite il motore di ricerca interno.

La seconda novità è l’aumento del limite di invio di foto e video in una sola volta. Se prima questo limite era fissato a 30, adesso è stato portato a 100. Questo significa che si possono inviare fino a 100 file multimediali in una sola volta.

Accanto a questi due aggiornamenti ne abbiamo altri due che a dire il vero non sono poi chissà che novità. Il terzo aggiornamento riguarda i caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi che sono stati aumentati per dare maggior spazio agli amministratori di descrivere di cosa si tratta.

Il quarto aggiornamento che poi in realtà non è nuovo perché già c’era ma forse Meta ha colto l’occasione per ricordarlo agli utenti, è la possibilità di creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo.

Una possibilità che già c’era sia su Whatsapp che sulle altre tecnologie di Meta navigando nelle impostazioni dove si trova una voce specifica.

I dispositivi iOS restano al momento fuori dall’aggiornamento

Va specificato che al momento questi aggiornamenti riguardano solo gli utenti Android. Per chi ha invece un sistema operativo iOS dovrà pazientare perché l’azienda sta testando una versione beta con le medesime funzioni, ma non è ancora chiaro quando questa sarà effettivamente resa disponibile sotto forma di aggiornamento.

Whatsapp sta lavorando molto in questi ultimi anni per rendere la sua applicazione sempre più vicina alla volontà degli utenti. Deve farlo anche per combattere la concorrenza di Telegram che sta diventando sempre più diffuso in Europa.

Una delle novità che presto potrebbero vedere la luce su Whatsapp riguarda anche l’invio di foto nella loro qualità originale, preservandone la risoluzione. Cosa che al momento non esiste su Whatsapp ma esiste sull’app concorrente Telegram.