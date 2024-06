Waze ti avverte quando devi rallentare. Novità in arrivo

Quando si parla di app di navigazione sul cellulare, Google Maps la fa chiaramente da padrone. Si tratta di una delle più utilizzate al mondo per la sua popolarità e affidabilità. Ma non esiste solo Google Maps, in giro ci sono anche alternative valide, come ad esempio Waze. Waze è un app di navigazione molto popolare con 140 milioni di utenti attivi. Il punto di forza di Waze sono le segnalazioni della community composta da milioni di utenti che avvisano in questo modo gli altri di ciò che potrebbe verificarsi sul tragitto.

Ad esempio grazie alle segnalazioni possiamo essere in grado di avere informazioni sul traffico in tempo reale e cosa lo causa. Ad esempio possiamo sapere se c’è stato un incidente. Ma grazie alle segnalazioni possiamo sapere in anticipo anche della presenza di autovelox, in particolare quelli mobili o anche di posti di blocco della polizia. Ora però sta per arrivare un’altra grande novità per la community di Waze. Gli sviluppatori sono infatti al lavoro per integrare una nuova opzione di segnalazione nell’app. Vediamo di cosa si tratta.

Waze presto segnalerà i dossi

I dossi sono dei rialzamenti ubicati molto spesso su strade urbane nei pressi di centri abitati dove la velocità deve essere molto limitata per evitare rischi o anche su tratti di strada famosi per la pericolosità. I dossi devono essere correttamente segnalati ma spesso questo non accade a dovere e per questo motivo può succedere di prendere un dosso ad una velocità un po’ più sostenuta. Questo può comportare notevoli danni alla meccanica della vettura, come ad esempio alle sospensioni dell’auto. Quindi premesso che la velocità dovrebbe essere sempre all’interno del limite di velocità stabilito, sta per arrivare su Waze una nuova funzionalità che segnalerà in anticipo la presenza di do∫ssi lungo il percorso.

L’indiscrezione era stata lanciata già un anno fa sul fatto che gli sviluppatori stavano lavorando a questa implementazione. Adesso a quanto pare siamo vicino alla meta, e ben presto chi usa Waze potrà vedere anche la presenza di dossi. Tutto inizierà tramite le segnalazioni della community. Inizialmente non si potranno vedere tutti i dossi presenti in tutte le strade ma man mano ne verranno aggiunti sempre di più.

Nella versione beta della nuova app di Waze, oltre alla segnalazione dossi, ci sono anche altri due novità. La prima è l’avviso per curve strette. Nel caso di curve particolarmente a gomito che necessitano di particolare attenzione e una velocità ridotta, Waze le segnalerà in anticipo in modo da evitare rischi e distrazioni. L’altro avviso riguarda i caselli autostradali. Anche in questo caso in prossimità di un casello autostradale, Waze segnalerà la presenza in anticipo per prepararsi in tempo. Tre novità che rendono ancora più sicura la guida con Waze con nuove segnalazioni. Si tratta di un’ottima alternativa a Google Maps che al momento non integra segnalazioni del genere.