Video auguri di buon anno, i più belli e divertenti per il Capodanno 2024

È il giorno degli auguri di Capodanno, per i quali può essere utile inviare un video divertente e originale attraverso le più comuni applicazioni di messaggistica istantanea.

Utilizzare un video per fare gli auguri per un buon 2024 può essere una soluzione sbrigativa e capace di garantire la miglior resa possibile strappando una risata a chi lo riceve; quale miglior modo, d’altronde, per iniziare il nuovo anno.

Quindi, dopo aver parlato delle migliori frasi d’auguri per il Capodanno, come pure delle immagini, ecco i video da utilizzare subito dopo il countdown (o anche prima per chi si vuole anticipare) ecco un elenco dei migliori video per augurare un inizio anno col botto.

Video che potete condividere ad amici, parenti e colleghi con pochi semplici passi:

basta scegliere il video che si preferisce;

cliccare sul pulsante “ Copia link ” che trovate in alto a destra del video (da cellulare invece l’icona compare direttamente al centro);

” che trovate in alto a destra del video (da cellulare invece l’icona compare direttamente al centro); andare su WhatsApp o Telegram, scegliere l’amico a cui volete inviarlo e selezionare l’opzione “Incolla” che vi compare tenendo premuto sulla barra di testo.

A questo punto non vi resta altro da fare che inviare lo stesso video ad altre persone, oppure sceglierne un altro così da differenziare i vostri messaggi d’auguri per un buon 2023.

La geopolitica riassunta in un cartoon

Il 2023 è stato un anno ricco di eventi sul fronte della geopolitica, uno su tutti lo scoppio del nuovo conflitto tra Hamas e Israele. A riepilogare quanto successo è questo cartone animato in cui i protagonisti sono dei palloni colorati come la bandiera del Paese a cui riferiscono.

Per citare Sheldon Cooper della serie Big Bang Theory, “divertiamoci con le bandiere!”

Festa di Capodanno di Mr. Bean

Ricordate quante risate con le gag di Mr Bean, personaggio interpretato dal celebre attore britannico Rowan Atkinson? Ecco una delle più famose, tra l’altro dedicata ai festeggiamenti per il Capodanno.

Il Capodanno di Fantozzi

Altri celebri festeggiamenti di fine anno sono quelli che vedono protagonista Fantozzi, uno dei personaggi più amati della commedia italiana.

Le feste natalizie non hanno soste

Vi sentite come se queste feste non avessero alcuna pausa? Allora questo è il video che meglio vi rappresenta.

Oroscopo di Paolo Fox

Altro video che può essere perfetto per essere condiviso per il Capodanno è quello che vede protagonista Paolo Fox con il suo oroscopo del 2024. Quale sarà il segno più fortunato per il 2024? Successo, lavoro e soldi, ecco cosa porterà con sé il nuovo anno, almeno secondo quanto ci dicono gli astri.

Un altro classico della commedia italiana

E dopo Fantozzi non può mancare Christian De Sica al piano, un vero e proprio showman. E chi non ne ha almeno uno in famiglia, colui che fa partire le danze a ridosso del countdown?

E ancora un altro…

Frase storica, una scena cult rimasta negli annali della commedia italiana: tant’è che il protagonista, Toninho Cerezo, storico centrocampista della Roma, ha raccontato che - specialmente in questo periodo dell’anno - sono diversi gli italiani che gli scrivono per chiedergli cosa farà a Capodanno.

Per Marco Urbinati, alias Luca Covelli, non ci sono dubbi a riguardo…

Canzoni Capodanno: Happy New Year

Ecco poi una canzone perfetta per un Capodanno in musica. “Happy New Year”, brano degli Abba, gruppo musicale pop svedese che nel 2021 ha pubblicato l’ultimo disco che segna la fine di una gloriosa carriera.

Le profezie dei Simpson

Cosa succederà nel 2024? In molti ci hanno provato a rispondere, da Nostradamus a Bill Gates. In questo video divertente, invece, si prova a guardare agli eventi futuri come previsti dalla famiglia più seguita della televisione: i Simpson.

Il 2023 su TikTok

Il 2023 è stato l’anno in cui TikTok ha consolidato il suo successo in tutto il mondo, con tanti nuovi trend diventati virali sul web. I Jackal li hanno riassunti in un video: siete in grado di individuare ogni singola citazione?

Il countdown di Capodanno

Concludiamo con un classico, il conto alla rovescia per il Capodanno 2023. Meno 5, 4, 3, 2, 1…Buon anno!