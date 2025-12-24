I video di Natale 2025 che valgono più di mille auguri

Negli ultimi anni il modo di scambiarsi gli auguri è cambiato, e i video di Natale sono diventati una delle forme più apprezzate per dire Buon Natale e buone feste in modo meno prevedibile. A differenza della classica frase di auguri natalizi, un video riesce a creare un piccolo racconto, a trasmettere un’emozione o semplicemente a regalare qualche minuto di leggerezza, sfruttando immagini, musica e ritmo.

Il web, anche per questo 2025, è pieno di proposte: ci sono video di Buon Natale 2024 divertenti, altri più riflessivi, alcuni pensati per far sorridere, altri per toccare corde più intime. In mezzo a questa abbondanza non è sempre facile scegliere, così abbiamo raccolto alcuni video che vale la pena vedere e condividere. Un modo semplice per arrivare preparati al 25 dicembre e rendere gli auguri un momento speciale, senza scivolare nella banalità.

Nuovo spot Disney

Questo video è un breve cortometraggio natalizio che racconta, con il linguaggio tipico della Disney, il lato più autentico e umano del Natale.

Attraverso una storia semplice ma emotivamente intensa, il racconto accompagna lo spettatore tra piccoli gesti, aspettative e imprevisti, mostrando come il valore delle feste non risieda tanto nei regali o nella perfezione dei momenti, quanto nella capacità di prendersi cura degli altri e di condividere ciò che si ha.

Il tono è caldo e delicato, adatto a tutte le età, e punta a risvegliare quello spirito natalizio fatto di empatia, sorpresa e vicinanza, ricordando che spesso il “miglior Natale di sempre” nasce dalle cose più semplici.

Spot Apple

Questo video si inserisce nella tradizione dei grandi spot natalizi di Apple, pensati per raccontare il Natale attraverso una storia capace di emozionare più che di stupire. In un’atmosfera invernale e fiabesca, il racconto prende forma attorno a personaggi teneri e silenziosi, accompagnando lo spettatore in una narrazione delicata fatta di collaborazione e scoperta.

Il video gioca sul contrasto tra natura e tecnologia per trasmettere un messaggio semplice e universale: anche nelle situazioni più inattese, il Natale è il momento in cui ci si ritrova, si crea qualcosa insieme e si dà valore alla condivisione. Un corto che, come molti video natalizi degli ultimi anni, punta meno sul prodotto e più sul sentimento, lasciando spazio alla magia delle feste e a quel senso di calore che rende questo periodo dell’anno così speciale.

Il Natale dei Minions

Tra i personaggi più amati da grandi e piccini ci sono i Minions; ecco un video che li vede assoluti protagonisti.

Last Christmas in 4K

Last Christmas torna in una nuova veste, completamente restaurata: la canzone degli Wham! incisa e uscita per la prima volta nel 1984 è una delle canzoni di Natale più popolari, in grado di far vivere di rendita il noto gruppo musicale.

Il video, che torna in 4K, con milioni di visualizzazioni su YouTube, fu girato in un chalet a Saas-Fee, nel Canton Vallese. Nel video sono ben visibili George Micheal e Andrew Ridgeley, cantante e chitarrista, e la modella inglese Kathy Hill. Un grande classico, che trovate di seguito pronto per essere condiviso.

Natale: torna Kevin di Mamma ho perso l’aereo

È uno dei film simbolo del Natale: dopo 20 anni - e un passato molto travagliato - Macaulay Culkin torna nel ruolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo, quello di Kevin McCallister dimenticato a casa per Natale.

Ma questa volta Kevin ha un alleato in più: il Google Home, che rende il suo Natale da solo persino migliore del precedente!

L’integrazione è possibile

Essere diversi non significa allontanarsi; c’è sempre un modo per superare le diversità ed essere amici. Un messaggio d’integrazione che questo video realizzato dalla Sparkasse riesce a trasmettere fin dal primo sguardo.

Natale al tavolo dei bambini

Paura del Natale in famiglia, di dover rispondere a tutte quelle domande scomode di amici e parenti? Ma non solo, perché l’incubo di gran parte di noi è un altro: essere relegati al “tavolo dei bambini”. Ecco un video dei “The Jackal” dove è riassunto, in maniera molto divertente, questo piccolo disagio.

Natale e l’intelligenza artificiale

È senza dubbio una delle innovazioni dell’ultimo anno: l’intelligenza artificiale. Eccola protagonista del nuovo video di Natale di un altro gruppo di comici diventati famosi sul web ma ormai presenti anche al cinema: “Le Coliche”.

L’importanza della famiglia

Un video invece intramontabile è lo spot realizzato in Germania qualche anno fa.

Molti di voi lo avranno certamente già visto dal momento che pochi anni fa era diventato virale in rete, ma anche in tal caso vale la pena riguardarlo per commuoversi ancora. Il messaggio è chiaro: godiamoci le persone più care a noi adesso che ci sono, perché un domani potrebbe essere troppo tardi.