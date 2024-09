Vicenzaoro September, le nuove tendenze della gioielleria alla fiera internazionale del lusso

Vicenzaoro September 2024 – The Jewellery Boutique Show, la manifestazione internazionale dell’oreficeria e della gioielleria organizzata da Italian Exhibition Group, si è aperta oggi con una cerimonia di inaugurazione per celebrare i 70 anni di storia di fiere orafe a Vicenza. Una manifestazione che si conferma una vetrina esclusiva per i marchi più prestigiosi e che rappresenta un’opportunità per esplorare le nuove tendenze del mondo della gioielleria di lusso nel 2024 e oltre.

Con oltre 1.200 espositori, il 40% dei quali esteri provenienti da 35 Paesi, tra cui Turchia, Cina, Hong Kong, Germania, Thailandia, Belgio, e piazza di business per gli operatori di settore da tutto il mondo, Vicenzaoro ospita oltre 450 buyer grazie al programma di incoming di ICE Agenzia e del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, provenienti da 60 Paesi con Stati Uniti, Emirati, Cina e Spagna e Francia per l’Europa in testa.

La cerimonia di inaugurazione della boutique internazionale del gioiello si è aperta con gli interventi del presidente di IEG Maurizio Ermeti, seguito dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e dal presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin.

Successivamente l’opening ha visto gli interventi di Claudia Piaserico, presidente Federorafi, in rappresentanza di tutte le associazioni nazionali del settore orafo, di Matteo Zoppas, presidente di ICE Agenzia, Fabrizio Lobasso, vicedirettore generale per la Promozione del Sistema Paese e direttore centrale per l’internazionalizzazione economica del MAECI e del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

“Vicenzaoro è un evento che non solo ha segnato la storia dell’oreficeria italiana, ma continua a rappresentare al meglio una delle eccellenze del Made in Italy. La scelta del tema “The Heritage for Tomorrow” sottolinea l’importanza di sapere incardinare alle solide radici del passato l’innovazione, come è necessario che avvenga per ogni prodotto made in Italy. Come Ministro delle Imprese, sono particolarmente orgoglioso del ruolo che il settore orafo gioca nel promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo, contribuendo significativamente alla crescita dell’economia”, ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e made in Italy con un messaggio inviato al presidente Ermeti.

Le nuove tendenze della gioielleria per il 2024

Vicenzaoro September non è solo una fiera commerciale, ma anche un osservatorio privilegiato per comprendere le nuove tendenze del mercato della gioielleria. Le collezioni esposte dagli oltre 1.200 brand presenti offrono uno sguardo sulle innovazioni stilistiche e tecnologiche che domineranno il settore nei prossimi mesi.

Quattro le nuove tendenze per l’autunno-inverno 2024-2025 individuate dall’osservatorio Trendvision Jewellery + Forecasting, divisione di IEG dedicata all’analisi del mercato e alle previsioni future:

Boldness – Si ritorna all’estetica vintage degli anni ‘70 e ’80 con l’uso di metalli lisci e arrotondati, dall’iconico tubo gas alle sfere d’oro dalle finiture lucide, accompagnati da cabochon e pietre dure.

X-Treme Décor - opulenza e lusso arrivano dal passato, nel ricordo degli intrecci di epoca vittoriana o addirittura dell’età georgiana.

Superstyling - i gioielli sono a tutti gli effetti un linguaggio, assieme ai tatuaggi, che le persone usano per esprimere personalità e creatività, riflettendo quel che accade nei laboratori che la strada e i social media sono oggi. Un esempio è lo «ear party», collezione eterogenea di orecchini che adorna l’orecchio.

Graphique - celebra il design elegante d’autore attraverso linee minimaliste e materiali leggeri. Segni distintivi come spirali e forme a V incarnano la creatività del designer, trasformando la semplicità in eleganza versatile e senza tempo.

Crescita e sostenibilità del settore orafo

Vicenzaoro September mostra un settore in crescita in termini di export e occupazione: secondo i dati ISTAT di Centro Studi di Confindustria Federorafi, nei primi cinque mesi del 2024 prosegue il trend dell’ultimo trimestre dello scorso anno per il settore orafo-argentiero-gioielliero sui mercati internazionali. L’export cresce in misura molto elevata: sostenuto non solo dai rialzi delle quotazioni dei metalli preziosi, ma soprattutto dalla performance della Turchia. Da gennaio a maggio, l’export dei preziosi fa registrare un aumento del +59,2 per cento, per un totale di 6,934 miliardi di euro.

In aumento dell’83,4 per cento (+ 2,729 mld) il saldo commerciale di comparto nei primi cinque mesi del 2024, pari a 6 miliardi di euro, rispetto al corrispondente periodo del 2023. Crescono, se pure in modo più contenuto, anche i volumi: +14,0 per cento nei cinque mesi. Mentre la crescita per aree geografiche o Paesi mostra una crescita media meno vivace per la UE del 12,5 per cento, concorrendo ad assorbire il 18,9% dell’export. L’area extra-UE, con un’incidenza pari all’81,1% del totale, presenta una variazione media del +76,3%, di circa 17 punti percentuali sopra media.

Secondo l’indagine condotta da Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Club degli Orafi Italia, molte aziende italiane del comparto orafo stanno implementando misure concrete per ridurre l’impatto ambientale delle loro attività e garantire la tracciabilità delle materie prime. Tra queste, la raccolta differenziata è una pratica ormai diffusa in quasi tutte le imprese (95% nel commercio, 77% nella produzione), mentre cresce l’attenzione verso la riduzione degli imballaggi e dei materiali pericolosi.

Inoltre, sempre più aziende si stanno dotando di certificazioni specifiche, come la Responsible Jewellery Council (RJC), che attesta l’impegno a rispettare standard elevati di etica, sostenibilità e trasparenza lungo tutta la filiera produttiva. Questo trend risponde alle aspettative dei consumatori, che sono sempre più attenti alla provenienza e all’impatto sociale ed ecologico dei beni che acquistano.

VO’Clock Privé, l’orologeria di lusso

In parallelo a Vicenzaoro, il pubblico appassionato di orologeria può partecipare a VO’Clock Privé, un evento dedicato al mondo dei segnatempo di lusso, che si svolge nella Hall 8.1 della fiera. Questo spazio esclusivo offre la possibilità di ammirare le ultime collezioni di alcuni dei più prestigiosi marchi di orologi, con la partecipazione di esperti, collezionisti e artigiani. L’orologeria, da sempre strettamente legata all’industria della gioielleria, rappresenta un’ulteriore espressione del lusso e dell’artigianato di alta qualità, e VO’Clock Privé si propone come un evento imperdibile per gli appassionati di questo settore.

