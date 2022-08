Vestirsi da Fortnite: tutto l’outfit in offerta su Amazon

Il mondo dei videogiochi è in continua espansione. Ogni giorno escono nuovi titoli e altri superano sistematicamente il record di vendita alla loro uscita. Alcuni spariscono poco tempo dopo essere nati, altri hanno talmente successo da avere dei titoli successivi al primo, come Pokémon, Assassin’s Creed e FIFA.

Alcuni giochi riescono però a fare ancora di meglio: riescono a imporsi nella vita quotidiana delle persone, facendo in modo che il loro linguaggio entri nella vita quotidiana dei fan.

È questo il caso di Fortnite, che nel corso degli anni, dalla sua uscita nel 2017, ha visto la sua fama aumentare in maniera vertiginosa.

Sentire usare espressioni come “vittoria reale” è diventato sempre più comune, specialmente nei giovanissimi. Questa dicitura appare alla fine della “battaglia reale”, ossia una modalità di gioco di Fortnite, in cui 100 giocatori si sfidano tra di loro. L’ultimo a rimanere in gioco ottiene, appunto, una vittoria reale.

Recentemente il gioco si è spinto ancora oltre, creando il proprio merchandising e mettendolo in vendita su Amazon. In occasione dell’Amazon Gaming Week, che avrà inizio a partire dal 29 agosto, alcuni dei prodotti sono stati messi in vendita sul portale di e-commerce a un prezzo scontato, per la felicità dei fan affezionati al gioco.

Ecco quali sono.

Le offerte relative alla Gaming Week di Amazon non finiscono tuttavia qui, è infatti possibile acquistare moltissimi altri giochi e accessori premendo sul link qui sotto.