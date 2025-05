Come tracciare la valigia spedita e sapere dov’è in tempo reale

Quante volte hai sentito parlare di bagagli smarriti in aeroporto e rinvenuti dopo settimane? Magari è successo anche a un tuo amico o parente, oppure sei stato tu il malcapitato che ha dovuto subire tutte le conseguenze di un episodio diventato ormai piuttosto comune.

Per correre ai ripari, l’unica soluzione percorribile è quella di localizzare e tracciare in tempo reale la valigia. Esistono una lunga serie di dispositivi e di sistemi che permettono di farlo, con il semplice ausilio di un piccolo tracker che va legato a uno dei lembi del bagaglio.

Non ne hai mai sentito parlare prima? Oppure sei indeciso sulla scelta e vorresti puntare sul migliore? Leggi allora questa guida, ti forniremo tutti i consigli necessari, le peculiarità dei tracker in vendita e le modalità d’utilizzo, così che non avrai più nemmeno un dubbio.

Il sistema più diffuso in assoluto per poter tracciare la propria valigia spedita è il tracker col bluetooth . Si tratta di un comodo dispositivo per il tracciamento tascabile, che si avvale della connessione bluetooth a basso consumo energetico per fornire il segnale in tempo reale .

Ma quali SIM card servono? Si può scegliere una prepagata oppure un modello che ne integra già una predisposta , per la quale serve attivare un pacchetto in abbonamento a cadenza mensile o annuale .

Il motivo è presto detto: si connettono ai network dei cellulari italiani e internazionali per comunicare fino a quando la batteria è accesa. Per poter accedere alla posizione geografica precisa, basta aprire l’app ufficiale installata sullo smartphone.

La seconda e ultima alternativa utile per poter tracciare la propria valigia è rappresentata dai tracker con la SIM . A differenza di quelli col bluetooth, in questo caso lavorano in modo indipendente e non coprono solo un certo raggio d’azione .

I migliori tracker disponibili

Adesso che conosci le principali peculiarità e differenze tra i tracker bluetooth e con la scheda SIM, è giunto il momento di scegliere quello più affine alle tue esigenze e di acquistarlo.

Una volta averlo ricevuto in casa, collegato alla valigia e configurato col tuo smartphone, potrai tracciare la sua posizione in ogni momento e sapere sempre dove si trova il bagaglio.

Apple AirTag Se ti sei un minimo informato sui tracker bluetooth, sicuramente avrai già sentito parlare degli AirTag di Apple. Si tratta di comodi dispositivi che si collegano in automatico a tutto l’ecosistema di Apple, con una copertura che si allarga su buona parte del territorio senza problemi. Essendo maneggevole e dalle dimensioni ridotte, può essere inserito in qualsiasi valigia per poter avere il tracciamento degli spostamenti sempre disponibile. Se non lo vuoi legare esternamente, puoi anche infilarlo in una delle tasche interne. E per gli spostamenti? Ti basta affidarti all’app Dov’è. Il suo prezzo è di 39 euro sul sito ufficiale di Apple.

Samsung Galaxy SmartTag 2 Anche il principale concorrente di Apple, ossia Samsung, ha il suo tracker ufficiale: il Galaxy SmartTag 2. Parliamo in questo caso di un dispositivo con batteria CR2032 capace di garantire fino a 500 giorni di autonomia. Studiato per poter affrontare qualsiasi condizione meteorologica grazie alla certificazione IP67, riesce a coprire fino a 120 metri di distanza. Per poter tracciare la posizione, basta aprire l’app SmartThings Find dal proprio smartphone e godere della rete proprietaria basata sulla comunicazione tra dispositivi Samsung. Il suo costo? 39,90 euro su Amazon, ma tieni sempre d’occhio i possibili sconti! leggi anche I migliori smartphone sotto i 300 euro, la classifica

Atuvos Smart Air Tracker Una delle marche più in crescita all’interno del mercato dei tracker è l’Atuvos Smart Air Tracker, un fantastico dispositivo che può essere utilizzato al momento solo con l’ecosistema Apple per il tracciamento in tempo reale. Così come per gli altri, anche in questo caso c’è la certificazione IP67 garantita per resistere all’acqua e alle polveri, oltre alla batteria a bottone CR2032 che garantisce un anno di autonomia. Il sistema di rilevamento arriva fino a 50 metri ma può essere esteso tramite l’app Dov’è. Lo trovi in vendita a 19,99 euro su Amazon.

Reyke Smart Tag Sempre più apprezzato e diffuso tra i viaggiatori il Reyke Smart Tag, in vendita sia nella confezione singola che in pacchetti con due o quattro tracker in totale. Il grande vantaggio è il prezzo, solamente 13,59 euro su Amazon. Una strategia che comunque non va a intaccare le funzionalità da top di gamma. È infatti presente la certificazione IP67 per la resistenza ad acqua e polveri, la batteria sostituibile che fornisce un’autonomia garantita di almeno un anno, il rilevamento a brevi distanze con un raggio d’azione di 50 metri. Per poterne usufruire, basta collegarlo all’app Dov’è e ampliare il raggio d’azione ovunque tu voglia. Non è però compatibile con gli smartphone Android, dunque non può essere la scelta migliore se hai necessità di un tracker senza l’ausilio di iPhone.