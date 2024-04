Utravel (Alpitour) e Coinbar rivoluzionano i viaggi con le criptovalute: le due realtà innovative hanno unito le forze per aprire nuove frontiere nel mondo dei viaggi, offrendo libertà finanziaria e sicurezza attraverso l’utilizzo delle criptovalute.

Dal prossimo giugno, i giovani membri di Utravel potranno prenotare i loro viaggi tramite pagamenti in moneta virtuale.

Cresce il turismo giovanile

Il turismo giovanile è uno dei segmenti più dinamici e in crescita all’interno dell’industria turistica globale. Con un valore globale stimato di oltre 340 miliardi di dollari nel 2023, questo settore attrae sempre più viaggiatori giovani desiderosi di esplorare il mondo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, i viaggiatori under-35 rappresentano il 20% di tutti i turisti internazionali, una percentuale significativa che evidenzia il peso e l’impatto di questa fascia di età nel mercato del turismo. Inoltre, la loro spesa continua a crescere costantemente, con un aumento del 5% annuo, dimostrando una forte propensione a investire in esperienze di viaggio significative e memorabili.

La partnership tra Utravel e Coinbar si pone come una risposta alle esigenze di questa generazione di viaggiatori digitali, offrendo loro la possibilità di esplorare il mondo con la massima flessibilità e sicurezza attraverso l’utilizzo delle criptovalute.

Con oltre 170 milioni di utenti nell’ecosistema CoinbarPay, questa partnership apre nuove prospettive per i viaggiatori giovani, consentendo loro di vivere esperienze di viaggio più libere, personalizzate e all’avanguardia.

“Da sempre ci definiamo una Travel Tech Company, la collaborazione con Coinbar ci permette ancora una volta di mettere il cliente al centro e dar la possibilità a Millenials e GenZ di vivere un’esperienza di acquisto 100% smart”, ha spiegato Gianluca Di Donato CEO e founder di Utravel.

Prenotare viaggi con pagamenti in criptovalute

La partnership tra Utravel e Coinbar apre nuove prospettive nel processo di prenotazione dei viaggi attraverso l’utilizzo delle criptovalute.

Utravel - non solo un tour operator, ma una vera e propria community di viaggiatori - si impegna a offrire ai propri membri un’esperienza di prenotazione semplice e sicura. Grazie al sistema di pagamento CoinbarPay, le transazioni diventano rapide e affidabili, garantendo un elevato livello di sicurezza per gli utenti. L’integrazione di CoinbarPay all’interno del sito di Utravel permette ai viaggiatori di esplorare e prenotare viaggi in modo diretto e intuitivo, utilizzando le proprie criptovalute come Bitcoin e altre. Questo sistema semplifica notevolmente il processo di prenotazione, consentendo ai membri di gestire le loro prenotazioni e i pagamenti in modo efficace e senza complicazioni. Inoltre, gli utenti possono accedere a promozioni esclusive e vantaggi riservati, arricchendo ulteriormente la loro esperienza di viaggio.

Come ha sottolineato Antonello Cugusi, CEO di Coinbar: “L’obiettivo di questa partnership è rivoluzionare il modo in cui i giovani viaggiano, abbattendo le barriere finanziarie e aprendo nuove possibilità a una generazione di esploratori digitali.”

Fabiano Taliani COO dell’Exchange, ha aggiunto: “La partnership tra Utravel e Coinbar rappresenta un passo avanti importante verso il futuro del turismo giovanile. L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei pagamenti renderanno l’esperienza di viaggio ancora più semplice, accessibile e personalizzabile per la Generazione Z e i Millenials.”