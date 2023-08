Le università più economiche in Italia (e le più costose)

A settembre riapriranno non solo le scuole, ma anche le università. Sono in molti, come ogni anno, a scegliere di proseguire gli studi. Tra le motivazioni dietro una preferenza può rientrare anche il costo dell’università. Ci sono infatti università pubbliche e private più o meno costose di altre.

L’università è un percorso di studi costoso, ma molto dipende dalla scelta della struttura o del corso di laurea. Non è sempre facile stabilire quali sono le più costose e quelle più economiche, a dettare i prezzi sono in linea generale i corsi che si scelgono.

Infine la presenza o meno di borse di studio (e il loro valore) fa la differenza. Così, se l’università di Bari può arrivare a costare circa 516 euro all’anno, è vero anche che ci sono università pubbliche che richiedono il pagamento di 1.500 euro per un corso. Questo vale se si escludono le università private, che hanno rette decisamente più alte.

Quali sono le università pubbliche più economiche?

Qualità e costo non sono strettamente collegati quando si parla delle università economiche. Ci sono facoltà famose per un corso specifico, per la sua qualità, che hanno costi accessibili.

Di seguito la lista delle 10 università più economiche d’Italia:

Università Aldo Moro di Bari - 516 euro in media all’anno

Università di Sassari - 528 euro all’anno in media; 4° nella classifica dei migliori Medi Atenei Italiani; 2° migliore facoltà italiana di Architettura

Politecnico di Bari - 709 euro all’anno in media; 4° nella classifica dei migliori Politecnici Italiani

Università di Camerino - 750 euro all’anno in media; 1° nella classifica dei migliori Piccoli Atenei Italiani

Università di Macerata - 781 euro all’anno in media; 9° nella classifica dei migliori Medi Atenei Italiani

Università della Tuscia, Viterbo - 849 euro all’anno in media; 5° nella classifica dei migliori Piccoli Atenei Italiani

Università della Calabria, Cosenza - 864 euro l’anno in media; 2° nella classifica dei migliori Grandi Atenei Italiani

Università di Cassino - 867 euro l’anno in media

Università Federico II, Napoli - 869 euro l’anno in media; 10° nella classifica dei migliori Mega Atenei Italiani

* Università Politecnica delle Marche - 928 euro l’anno in media.

Quali sono le università pubbliche più costose?

Le università sul territorio italiano si diversificano molto per i loro costi. Il prezzo della retta annuale comprende l’iscrizione al corso di laurea scelto e non molto altro. Per esempio con l’iscrizione si riceve il numero di matricola e l’email connessa e la possibilità di richiedere borse di studio o di collaborazione (ovvero un lavoro all’interno dell’università) o anche l’accesso ai luoghi interni, come biblioteche e mense (che sono in molti casi aperte al pubblico).

Le università che hanno un prezzo più alto si fanno pagare la locazione geografica e la loro autorità su un determinato corso. Di seguito la lista delle università più costose d’Italia, con costo medio della retta annuale (vuol dire che alcuni corsi possono arrivare a costare anche fino a 3.400-5.000 euro al mese, ma la media con altri corsi meno costosi permette di stabilire una quota media mai superiore a 2.000 euro).

Le università pubbliche più costose sono:

Politecnico di Milano per un costo di 1.627 euro annuali in media;

Statale di Milano per un costo di 1.467 euro all’anno in media;

Università di Modena e Reggio Emilia per un costo di 1.395 euro in media all’anno;

Insubria di Varese-Como per un costo di 1.392 euro all’anno in media;

Ca’ Foscari di Venezia per un costo di 1.354 euro all’anno;

IUAV di Venezia per un costo di 1.350 euro in media all’anno;

Pavia per un costo di 1.343 euro in media all’anno;

Università di Padova per un costo di 1.340 euro;

Università di Torino per un costo di 1.146 euro all’anno;

Università di Brescia per un costo di 1.128 euro all’anno in media.

Attenzione: ad aumentare i costi delle retta annuale è la condizione di fuori corso.