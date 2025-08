Un famoso fast food americano arriva in Italia, ecco quando e dove aprirà

La nota catena statunitense Wendy’s, terzo brand mondiale nel settore degli hamburger dietro a McDonald’s e Burger King, si prepara a entrare ufficialmente nel mercato italiano. L’annuncio arriva insieme alla firma di un accordo di franchising esclusivo tra la casa madre americana e la nuova società italiana Your Food, fondata appositamente per portare avanti l’ambizioso piano di espansione del marchio nel nostro Paese.

Il progetto prevede l’apertura di 170 fast food Wendy’s entro il 2035, con un piano di sviluppo decennale che punta a creare circa 5.000 nuovi posti di lavoro. I primi due ristoranti apriranno a Milano all’inizio del 2026, dando così il via alla penetrazione progressiva del brand su tutto il territorio nazionale.

Wendy’s, fondata nel 1969 e oggi quotata al Nasdaq, ha attualmente oltre 7.000 punti vendita nel mondo, per un fatturato complessivo di 14,5 miliardi di dollari in vendite di sistema. L’ingresso nel mercato italiano si inserisce quindi all’interno di una più ampia strategia di crescita internazionale, che mira a raggiungere i 2.000 ristoranti fuori dagli Stati Uniti entro il 2028, come confermato da E.J. Wunsch, presidente internazionale dell’azienda americana.

Your Food porta Wendy’s nel mercato italiano A gestire il franchising esclusivo sarà Your Food, una newco fondata nel 2025 da un gruppo di imprenditori con esperienze consolidate nei settori della ristorazione, dell’immobiliare, dell’ospitalità e dei servizi finanziari. Il progetto nasce infatti dalla collaborazione tra Gruppo Resca, Gruppo BGenera, Gruppo Venus e First Capital. Il presidente di Your Food, Mario Resca, ex CEO di McDonald’s Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Wendy’s per introdurre ai consumatori italiani questo importante brand internazionale dalla lunga storia di successo e un grande potenziale nel mercato europeo”. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, la nuova società punta a fare di Wendy’s un marchio leader nel mercato italiano e diventare così un attore di primo piano nel settore quick service restaurant (QSR). L’accordo rientra nel piano globale di Wendy’s che prevede, per i prossimi anni, una forte accelerazione dell’espansione fuori dagli Stati Uniti. Secondo E.J. Wunsch, infatti, “il 70% della crescita del brand avverrà nei mercati internazionali”. Per il mercato italiano, il posizionamento sarà coerente con la filosofia del gruppo: “globally great, locally even better”, ovvero una qualità globale, ma adattata alle preferenze locali. Wendy’s si distingue nel panorama del fast food internazionale anche per il design iconico dei suoi hamburger, come il Baconator®, noto per la forma quadrata e la generosa farcitura. leggi anche Il nuovo CEO di Subway è un ex dirigente di Burger King