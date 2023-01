Treno Frecciarossa Roma Milano in 2 ore e 45 minuti: orari e prezzo biglietto

Percorrere la distanza tra Roma e Milano in sole 2 ore e 45 minuti. È questo il tempo che ci impiegherà il Frecciarossa di Trenitalia grazie al nuovo collegamento ad alta velocità.

L’azienda ferroviaria ha infatti deciso di creare un nuovo collegamento in modo da garantire ai propri passeggeri di poter raggiungere in poche ore le due città. Il collegamento sarà attivo partire da lunedì - 23 gennaio 2023 - e vedrà come due destinazioni Roma Tiburtina e Milano Rogoredo: porte d’ingresso della Capitale e del capoluogo lombardo.

La decisione della società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS è stata quindi quella di collegare queste due stazioni e non quelle principali delle città: Roma Termini e Milano centrale. Le ragioni dietro questa scelta sono molteplici e riguardano la logistica dei trasporti, inoltre grazie ai collegamenti tramite metro e altri mezzi di trasporto, i passeggeri potranno raggiungere il centro della capitale del capoluogo lombardo in pochissimo tempo.

Data la novità di tale collegamento, in molti potrebbero domandarsi quali saranno gli orari della tratta e soprattutto quanto può costare un biglietto. Ecco tutto quello che i passeggeri e i pendolari devono sapere a riguardo.

Treno Frecciarossa Roma Milano in 2 ore e 45 minuti: orari

Come anticipato, il nuovo collegamento non effettuerà le fermate a Roma Termini e a Milano Centrale, ma vedrà i treni partire e giungere alle stazioni di Roma Tiburtina e Milano Rogoredo. Infatti, come spiegato dalla stessa azienda Frecciarossa, grazie ad altre modalità di trasporto, tra cui le metropolitane o i servizi ferroviari urbani, sarà possibile per gli utenti “raggiungere velocemente il centro e i distretti istituzionali, economici e turistici delle due città”.

Tutto ciò in un’ottica di integrazione e intermodalità, in modo da ridurre il congestionamento delle stazioni “principali”, garantendo in questo modo anche di una maggiore regolarità del servizio. Per poter essere sicuri di scegliere la linea più veloce è bene però che i passeggeri conoscano gli orari in cui potranno salire sul nuovo collegamento. Infatti a effettuare la tratta più veloce saranno i treni:

Frecciarossa 9682 : Roma Tiburtina 5.30 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.15 ;

: Roma Tiburtina con arrivo a Milano Rogoredo alle ; Frecciarossa 9681 Milano Rogoredo 20.44 con arrivo a Roma Tiburtina alle 23.29.

La nuova coppia di treni andrà quindi a rafforzare la frequenza dell’offerta Frecciarossa tra la Capitale e il capoluogo lombardo. A oggi sono infatti 90 i collegamenti giornalieri Frecciarossa tra Roma e Milano. Ai 2 Frecciarossa “No stop” Roma Tiburtina – Milano Rogoredo in 2 ore e 45 minuti bisogna infatti aggiungere:

7 Frecciarossa No stop Roma Termini– Milano Centrale in 2ore e 59 minuti;

81 Frecciarossa Roma-Milano con fermate intermedie e tempi di percorrenza a partire da 3 ore e 8 minuti.

Se questa notizia allieterà sicuramente i viaggiatori che sempre più spesso si trovano a viaggiare tra le due città, lo stesso non si può dire di viaggiatori che si trovano a dover raggiungere queste città dalle regioni più a Sud. Spesso infatti i pendolari si lamentano del gap presente tra i servizi ferroviari forniti al Sud e Centro-Nord.

Basti pensare che alcune zone delle regioni più a Sud non sono ancora ben collegate, costringendo i passeggeri non tanto a cambiare treno, quanto a dover proprio cambiare mezzo di trasporto, ricorrendo spesso ad autobus o mezzi privati,

Treno Frecciarossa Roma Milano in 2 ore e 45 minuti: prezzo biglietto

Dopo aver conosciuto gli orari migliori per raggiungere in breve tempo Roma e Milano, molti passeggeri e clienti di Trenitalia si staranno domandando ovviamente quale sarà il prezzo del biglietto.

Non esistendo un prezzo fisso, dato che sul costo del biglietto influiscono sconti, offerte e soprattutto le tempistiche con il quale si acquista il biglietto non esiste una risposta univoca, ma utilizzando il sito ufficiale e diversi motori di ricerca per i trasporti è possibile fornire un prospetto di quanto cambieranno i prezzi a seconda delle tempistiche.

A una prima ricerca, volendo acquistare un biglietto del Frecciarossa 9682 (Roma-Milano) delle 5.30 con l’arrivo previsto per le 8.15 , per il 2 febbraio, quindi con una settimana e mezza di anticipo, il biglietto costerà circa 44,90 euro per la seconda classe, acquistando lo stesso biglietto per il 2 marzo ( con oltre un mese di anticipo) invece è possibile acquistare il biglietto a 29.90 euro in seconda classe e con soli dieci euro in più un biglietto in prima classe (39.90 euro). I prezzi quindi rimangono gli stessi degli altri Frecciarossa tutto dipende dalle tempistiche con i quali sia acquista il biglietto.

