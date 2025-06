Traccia su “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa alla prima prova Maturità 2025. Lo svolgimento

Anche “Il Gattopardo”, celebre opera di Giuseppe Tomasi da Lampedusa, tra le tracce della prima prova della Maturità 2025. Una scelta che ha spiazzato tutti, dato che l’autore non era stato mai proposto negli ultimi 25 anni.

Il testo sottoposto agli studenti non è ancora stato reso noto, ma offriamo un’analisi dell’impatto del lavoro dello scritturo sulla società e riflessioni gli insegnamenti che possono guidarci ancora oggi.

Il romanzo si svolge negli anni del Risorgimento, in particolare intorno al 1860, quando Garibaldi sbarca in Sicilia con i Mille, aprendo la strada all’unificazione d’Italia. Tuttavia, Il Gattopardo non celebra gli ideali patriottici tipici della letteratura risorgimentale. Al contrario, mette in luce le contraddizioni, le ambiguità e gli effetti sociali di quel processo storico. L’unificazione, nel romanzo, non porta un vero rinnovamento, ma si traduce in un passaggio di potere da una classe dominante — l’aristocrazia — a una nuova borghesia emergente , rappresentata da personaggi come Calogero Sedara.

In molti passaggi, l’uso di metafore, immagini simboliche e riflessioni filosofiche arricchisce il testo di profondità e significato. Il tempo, la morte, la decadenza e l’immobilità sociale sono temi ricorrenti , espressi con uno stile che sembra sospeso, come se il romanzo fosse già consapevole della fine imminente del mondo che racconta.

Riflessioni su “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Leggere Il Gattopardo oggi, a distanza di più di sessant’anni dalla sua pubblicazione, è un’esperienza ancora attuale. In un tempo come il nostro, dove il cambiamento è costante e spesso superficiale, la lezione del principe di Salina risuona con forza: non sempre ciò che cambia in apparenza cambia davvero nella sostanza. Le strutture sociali, le logiche di potere, le gerarchie culturali sono spesso più resistenti di quanto crediamo.

Ciò che colpisce maggiormente del romanzo è la sua capacità di andare oltre il contesto storico per toccare temi universali: il senso del tempo che passa, la difficoltà di accettare la fine di ciò che si è conosciuto, il bisogno di adattarsi senza rinunciare a se stessi. In fondo, Il Gattopardo è anche un romanzo sull’identità, sulla memoria, sulla dignità con cui affrontare la decadenza. E proprio per questo, riesce a parlare ancora a noi giovani, che spesso ci sentiamo spaesati in un mondo che cambia troppo in fretta.

Il Gattopardo è molto più di un romanzo storico. È un capolavoro di introspezione e analisi sociale, un’opera che racconta la fine di un mondo senza retorica né rabbia, ma con una lucidità quasi dolorosa. Lo stile elegante e il tono malinconico di Tomasi di Lampedusa riescono a rendere immortale una storia di decadenza, trasformandola in una lezione di verità. Una lezione che, anche oggi, nel pieno delle nostre incertezze, merita di essere ascoltata.