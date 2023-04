Tra trimestrali USA e dati macro, i mercati da tenere d’occhio questa settimana

Il flusso di utili diventerà più diversificato a partire da questa settimana, con alcune grandi aziende tecnologiche in programma, tra cui Tesla. Oltre agli utili, gli investitori si concentreranno anche sui PMI flash dall’Europa e sui dati del PIL del primo trimestre dalla Cina.

DAX

Gli indici dei mercati azionari europei potrebbero vedere un po’ più di volatilità questo venerdì poiché verranno pubblicati gli indici flash PMI per aprile. Le aspettative sono che l’indice manifatturiero e dei servizi rimangano più o meno invariati rispetto alle letture di marzo - il manifatturiero rimarrà in territorio di recessione e i servizi rimarranno in territorio di espansione. Come sempre, l’attenzione sarà rivolta principalmente ai rapporti dalla Francia (9:15) e dalla Germania (9:30). Rapporti solidi potrebbero fornire una spinta al DAX per avvicinarsi ai massimi del 2021/22 nell’area di 16.200 punti.

AUDJPY

AUDJPY è una delle coppie FX che potrebbe essere in movimento durante la settimana, specialmente martedì. Martedì vedrà il rilascio dei verbali della RBA (3:30) così come i dati mensili sull’attività dalla Cina per marzo e i dati sul PIL del primo trimestre (4:00). I verbali della RBA riguarderanno l’incontro in cui la banca centrale australiana ha sospeso il ciclo di rialzi dei tassi, quindi la discussione di accompagnamento potrebbe essere interessante. Per quanto riguarda la Cina, gli economisti prevedono che l’economia cinese si espanderà del 2,2% su base trimestrale dopo la mancanza di crescita nel quarto trimestre del 2022 (0,0% su base trimestrale).

Nasdaq

La scorsa settimana le grandi banche statunitensi hanno dato il via alla stagione degli utili di Wall Street per il primo trimestre del 2023. Mentre i rapporti delle istituzioni finanziarie continueranno a essere pubblicati anche questa settimana, il flusso di utili diventerà più diversificato. Questa è un’opportunità per Nasdaq-100 di assistere a movimenti più grandi poiché alcuni grandi nomi dell’indice riporteranno dati finanziari: Netflix (martedì), IBM (mercoledì) e Tesla (mercoledì). Il Nasdaq è risalito di recente sopra i 13.000 punti, ma fa fatica a estendere il movimento più in alto e gli utili potrebbero fornire una spinta.

Blackrock mostra un aumento degli asset under management

BlackRock, il fondo comune di investimento più grande del mondo, ha registrato un andamento invariato, in linea con le aspettative, ma ha superato le aspettative degli analisti in termini di utili e asset under management (AUM), che sono nuovamente saliti sopra i 9 trilioni di dollari. Si sono rivelati superiori alle stime di circa $ 230 miliardi. Sebbene gli utili per azione si siano rivelati inferiori rispetto al terzo e quarto trimestre del 2022, il titolo è stato scambiato leggermente al rialzo nelle negoziazioni pre-mercato.

L’utile netto di $ 1,1 miliardi mostra che il fondo è ancora impattato da margini inferiori e commissioni di performance. L’AUM, pur superando le aspettative, è ancora di quasi 1 trilione di dollari inferiore al record del quarto trimestre del 2021. La crescita degli asset in gestione è stata in parte alimentata dal generale rallentamento dei mercati all’inizio dell’anno. BlackRock ha generato afflussi netti per 110 miliardi di dollari, principalmente da fondi obbligazionari.