Toto tracce Maturità 2025. Ricorrenze, anniversari e indiscrezioni della prima prova

Uno dei sogni più ricorrenti tra i maturandi è quello di conoscere in anticipo le tracce della prima prova. Gli esami di maturità 2025 ormai sono vicini e l’appuntamento per tutti gli studenti è il 18 giugno con la prova scritta di italiano.

Muniti di vocabolari, gli studenti continuano a domandarsi quali saranno le tracce di quest’anno. È ormai risaputo, infatti, che la prima prova è una sorta di biglietto da visita o una lettera di presentazione al presidente di commissione e al corpo docenti. Con la prima prova si valutano infatti la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche del maturando.

Per tale motivo è importante svolgere al meglio la prima prova, ed è indubbio che conoscere in anticipo le tracce, tramite qualche indiscrezione, potrebbe essere utile per ripassare e informarsi meglio sull’argomento da trattare. Eppure, la scelta delle tracce resta un’incognita e l’unica cosa che si può fare, per avere qualche chance in più, è controllare il calendario degli anniversari storici e letterari, ripassare i programmi di storia, letteratura e informarsi sugli argomenti d’attualità “più caldi”.

Solo in questo modo è possibile ipotizzare alcune delle tracce che potrebbero uscire durante la prova di italiano. Ecco che è partito il Toto tracce dell’esame di stato 2025: scopriamo insieme le tracce considerate più “papabili”.

Maturità 2025, tutto quello che c’è da sapere sulla prima prova

La prima prova dell’Esame di Maturità 2025 si svolgerà mercoledì 18 giugno, e sarà uguale per tutti gli indirizzi scolastici. La prova scritta di italiano, predisposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, propone ben sette tracce (non si può dire che non si abbia l’imbarazzo della scelta) suddivise in tre tipologie.

La Tipologia A prevede due analisi del testo , una poetica e una in prosa.

prevede , una poetica e una in prosa. La Tipologia B include tre tracce di testo argomentativo, di cui una obbligatoriamente a carattere storico .

include di testo argomentativo, di cui una obbligatoriamente a carattere . La Tipologia C presenta due tracce di attualità, spesso legate a eventi recenti o tematiche sociali rilevanti.

Gli studenti potranno scegliere liberamente una delle sette tracce proposte, in base alle proprie conoscenze e affinità. La prova è considerata fondamentale per dimostrare capacità di scrittura, comprensione del testo, senso critico e padronanza linguistica. Anche per il 2025, dunque, la prima prova si conferma come un importante momento di sintesi delle competenze acquisite nel corso del percorso scolastico e come una prima lettera di presentazione per la commissione, soprattutto per i commissari esterni che non conoscono gli alunni e le alunne e il loro percorso scolastico e personale.

Inoltre gli studenti devono ricordare di portare con sé un documento d’identità valido, il dizionario di italiano, l’acqua (per rimanere idratati durante le sei ore); di utilizzare solo penne blu o nere e non matite (altrimenti lo scritto potrebbe essere annullato e di consegnare il telefono, smartwatch, tablet e computer a meno che non siano considerati come strumenti compensativi.