Tornano le zone rosse Capodanno 2025, cosa sono e quali sono i divieti

In occasione del Capodanno, controlli delle forze dell’ordine rafforzati in tutte le città italiane e istituzione delle zone rosse. A deciderlo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che in una direttiva inviata ai prefetti, ha comunicato l’estensione delle cosiddette zone rosse a tutta Italia dopo la decisione dei giorni scorsi di adottarle a Milano. In questo modo sarà inibito l’accesso ad alcune zone centrali e ritenute sensibili a soggetti considerati pericolosi o con precedenti per reati contro la persona o il patrimonio.

Zone rosse Capodanno: cosa sono e quali sono i divieti

Il ministro Piantedosi ha chiesto ai prefetti di individuare, con apposite ordinanze, aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento. Questa strategia è stata già utilizzata a Firenze e Bologna in diverse altre occasioni dando esito positivo. Negli ultimi 3 mesi, sono stati 105 i soggetti destinatari di provvedimenti di allontanamento su 14mila persone controllate. Da qui la decisione di adottare le zone rosse in tutta Italia in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno dove, in diverse città italiane saranno organizzati eventi che vedranno la presenza di tantissime persone in un unico luogo.

Come scritto nella direttiva inviata ai prefetti, «il ricorso alle cosiddette ’zone rosse’ rientra nella più ampia strategia volta a garantire la tutela della sicurezza urbana e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Tali ordinanze sono particolarmente utili in contesti caratterizzati da fenomeni di criminalità diffusa e situazioni di degrado, come le stazioni ferroviarie e le aree limitrofe, nonché le»piazze dello spaccio".

Sarà compito delle prefetture individuare le zone urbane dove applicare le restrizioni e queste potranno essere anche i luoghi della movida, dove si registrano spesso episodi di microcriminalità come furti, rapine, risse, vandalismo, abuso di alcol e degrado. Quasi sicuramente le zone rosse saranno applicate in tutte le città e nelle zone calde dei festeggiamenti per il Capodanno, come le piazze dove andranno di scena i classici concerti di fine anno.

Capodanno 2025: i principali eventi

Da Nord a Sud saranno tantissime le iniziative e i concerti organizzati per festeggiare il 2024 e dare il benvenuto al 2025 tutti insieme. Le piazze saranno pronte con i loro palchi per cantare e ballare a ritmo di musica. Ecco che cosa accadrà nelle principali città italiane. A Milano come accade ormai da qualche anno non ci sarà alcun concerto in piazza Duomo. A Roma dopo l’esclusione di Tony Effe e la rinuncia di Mahmood e Mara Sattei, il capodanno si farà lo stesso. Il sindaco Gualtieri ha annunciato che sul palco del Circo Massimo saliranno Gabry Ponte, la PFM Premiata Forneria Marconi, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e i Culture Club, guidati da Boy George. Già sold-out anche il concerto di Tony Effe al PalaEur.

A Napoli a 10 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, appuntamento tutti in piazza del Plebiscito per un concerto in onore del cantante scomparso. Sul palco ci saranno Loredana Bertè, James Senese, Raiz e Sal Da Vinci. All’evento parteciperanno anche Massimiliano Gallo, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi e Gigi Soriani.

In diretta da Reggio Calabria andrà in scena «L’anno che verrà» che sarà trasmesso su Rai Uno. Saliranno sul palco Anna Oxa, BigMama, Arisa, Diodato, i Ricchi e Poveri, Ermal Meta, J-Ax, Clementino, Cristiano Malgioglio, Leo Gassmann, Los Locos.

Mediaset invece sarà in diretta da Catania con Federica Panicucci, Annalisa, Gigi D’Alessio, Fabio Rovazzi, Umberto Tozzi, Emma Marrone e Michele Bravi che si collegheranno dal concerti di Bari.