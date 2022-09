Top 100 informazione online: Money.it leader nel settore economia e finanza

Il settore dell’informazione digitale è in crescita. I dati Comscore, che mensilmente fotografano l’utilizzo italiano della rete, mostrano a luglio 2022 una crescita del numero degli italiani connessi ad internet (+1% rispettao allo scroso anno e +2% rispetto al 2020) con una audience complessiva di oltre 42 milioni di visitatori unici. Il comparto delle news registra un’audience stabile sui 40 milioni di visitatori unici, con una reach pari a circa il 94% della popolazione digitale italiana.

Sono stati 42 milioni gli italiani connessi a Internet nel mese di luglio 2022, in crescita rispetto allo scorso anno (+1%) e al 2020 (+4%), ma in calo nel tempo speso complessivamente online (rispettivamente -9% e -7%).

Nel settore dell’informazione i successi sportivi dell’estate 2021 sono stati sostituiti da approfondimenti e anticipazioni relative alle nuove elezioni politiche, che non hanno consentito di replicare i livelli di tempo speso a luglio 2021 (-11% nel confronto anno su anno).

Nella categoria «Business and Finance» del mese di luglio, Money.it è al primo posto con 8 milioni e 101 mila visitatori unici: sostanzialmente 1 italiano su 5 ha scelto la nostra testata giornalistica come fonte preferenziale di informazione. Netta la preferenza dei dispositivi mobile per la fruizione dei contenuti con il 90% dei visitatori collegato da smartphone e tablet.

Un dato che assume ancora più valore considerando che la nostra testata compete in una classifica italiana dove molti brand - a differenza di Money.it - sono censiti con valori aggregati, ovvero come somma dei diversi domini riferibili al singolo gruppo editoriale.

Top100 informazione online Luglio 2022 Classifica Comscore elaborata per Primaonline

Per Money.it la conferma della leadership nel settore dell’informazione economica e finanziaria online, arriva a pochi mesi dall’ampliamento del team che, in linea con i programmi di sviluppo della testata, punta a rafforzare ancora di più la posizione nel panorama editoriale italiano contando su una redazione sempre più attenta alle esigenze dei lettori e all’apporto di nuovi contributori di alto profilo.