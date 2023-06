Thomas Zilliacus, patrimonio e guadagni dell’imprenditore che vuole acquistare l’Inter

Sono un bel po’ di mesi che il club nerazzurro viene accostato a fondi o imprenditori stranieri pronti a formulare una proposta d’acquisto a Suning che ne detiene oggi la proprietà. Il colosso cinese della famiglia Zhang ha sempre ribadito la volontà di proseguire nell’Inter con nuovi investimenti e una programmazione votata negli anni alla crescita sportiva e aziendale. Non è un mistero però che Suning si avvalga dei servizi di consulenza di Goldman Sachs e Raine alla ricerca di nuovi possibili investitori all’interno della società magari come soci di minoranza.

L’ultimo nome accostato all’Inter è quello di Thomas Zilliacus, imprenditore e filantropo finlandese che già nei mesi scorsi era stato avvicinato al Manchester United, altro club che potrebbe presto cambiare proprietà. A lanciare l’indiscrezione è stata l’agenzia di stampa internazionale Reuters che citando due fonti vicine al dossier ha parlato di un interesse da parte di Zilliacus a formulare una proposta d’acquisto per il club nerazzurro.

Secondo la Reuters i due advisor fisseranno probabilmente una scadenza per un round finale di offerte per l’Inter nelle prossime quattro settimane. Notizia questa smentita dal club nerazzurro.

L’Inter è in finale di Champions, un risultato sportivo che gli darà un grandissimo palcoscenico internazionale e una vittoria farebbe aumentare ulteriormente il valore della società stessa. In attesa di capire se c’è un fondo di verità sotto questa vicenda conosciamo meglio chi è Thomas Zilliacus, cosa fa e il suo patrimonio.

Chi è Thomas Zilliacus che vuole acquistare l’Inter

Thomas Zilliacus è nato a Helsinki, in Finlandia, nel 1964. Proviene da una famiglia finlandese molto importante che ha ricoperto posizioni di primo piano in politica, cultura, scienza e affari. La sua carriera lavorativa è iniziata a 25 anni presso la Nokia Corporation, dove è stato assunto come responsabile globale marketing e del marchio aziendale. Oggi è un imprenditore e filantropo. È il fondatore e presidente di Mobile FutureWorks Group, un conglomerato di aziende attive in diversi settori come media digitali, e-commerce, pagamenti online, giochi mobili e settore immobiliare. È anche a capo della Sandbox Global, una società che sviluppa giochi.

Zilliacus è da anni impegnato anche nel mondo del calcio visto che dal 1982 al 1986 è stato presidente dei campioni di calcio finlandesi HJK. Trasferitosi poi a Singapore dal 1989 al 1995 ha gestito la squadra del Singapore Geylang International.

Il suo interesse per il calcio europeo si evidenzia anche dal precedente interessamento per il Manchester United, altro club che si appresta a cambiare la sua proprietà. Il 69enne finlandese ha anche legami con l’Italia e la Lombardia, essendo proprietario di una casa in zona Brunate, nella provincia di Como.

Il suo patrimonio

Il patrimonio di Thomas Zilliacus non è noto con certezza ma secondo alcune fonti le sue aziende hanno valori che superano i 3 miliardi di dollari. Insomma una ricchezza enorme che dimostrerebbe come abbia i mezzi necessari per acquisire una quota di minoranza o maggioranza del club nerazzurro.