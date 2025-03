Tari con residenza e domicilio diversi, come evitare di pagare due volte

Come investire in borsa?

Non sempre residenza e domicilio coincidono, ma nel caso siano diversi, come si paga la Tari ? Come evitare di pagare la tassa rifiuti due volte? Si tratta di una casistiche in cui è prevista la doppia imposizione e la Tari è dovuta sia per l’immobile in cui si ha la residenza sia per quello in cui si è domiciliati.

Per capire il perché della doppia imposizione bisogna fare, prima, una rapida panoramica sulla tassa rifiuti, capire chi sono i soggetti tenuti al pagamento e come viene determinata l’imposizione.

La Tari è la tassa a livello locale con la quale si paga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al Comune. Proprio per questo l’obbligo di pagare la tassa ricade su chi detiene a qualsiasi titolo immobili atti a produrre rifiuti (indipendentemente dal fatto che si producano o meno).

Gli obbligati a versare la Tari, quindi, non sono solo coloro che possiedono un immobile, ma anche chi ci vive in affitto (in caso di locazione a versare è l’inquilino e non il proprietario se il contratto di locazione dura più di 6 mesi) chi ha l’usufrutto di una casa o chi ci vive con contratto di comodato d’uso gratuito. La tassa è dovuta anche se la casa non è abitata da nessuno.

In teoria un soggetto dovrebbe versare la Tari solo per la casa in cui vive o eventualmente anche sulla seconda casa che tiene a sua disposizione. Il problema nasce quando un individuo ha domicilio in un immobile e residenza in un altro: in questo caso, infatti, la Tari è dovuta su entrambi gli immobili perché risulterà detentore di due immobili che utilizza e che sono atti a produrre rifiuti. Vediamo come fare per evitare la doppia imposizione del tributo.

leggi anche Come si ricicla la plastica

Differenza tra domicilio e residenza Partiamo con una definizione di residenza e di domicilio per capirne le differenze. Secondo il diritto italiano la residenza è il luogo in cui una persona ha la sua dimora abituale, ovvero dove solitamente vive con il suo nucleo familiare. Il domicilio, invece, è il luogo dove la persona ha stabilito la sede dei suoi affari e dei suoi interessi di natura economica, personale, sociale e politica. Domicilio e residenza nella maggior parte dei casi coincidono: una persona che vive a Roma e lavora a Roma ha la residenza e il domicilio nello stesso Comune. Può capitare, però, che un soggetto abbia residenza in un Comune e debba trasferire, per motivi di studio o di lavoro, il proprio domicilio in un altro Comune anche senza spostare la residenza (è il caso, ad esempio, degli studenti fuori sede o del lavoratore che vive per i giorni feriali in un altro luogo, rientrando nella sua residenza solo nel fine settimana). In questo caso domicilio e residenza non coincidono. Ci sono anche altri casi, invece, in cui si mantiene la residenza in un immobile anche non abitandolo: magari in attesa che sia pronta la nuova abitazione, nel caso che ci si trasferisca in un altro Stato o anche in un altro immobile senza, per questo, cambiare la residenza. Tralasciando il fatto che la residenza fittizia viola la legge rappresentando una falsa dichiarazione davanti a pubblico ufficiale, anche se non si vive nell’immobile si deve pagare la Tari.

Quando si rischia di pagare la doppia Tari? Nel caso di residenza e domicilio che non coincidono il soggetto può rischiare di pagare la doppia Tari. Facciamo un esempio pratico. Un uomo che ha residenza nella casa di proprietà con moglie e figli a Torino, deve spostare il proprio domicilio a Firenze per motivi di lavoro e qui prende un appartamento in affitto. Il soggetto detiene entrambi gli immobili, nel primo perché vi risulta residente, e questo fa presupporre che abiti abitualmente a Torino con la famiglia, e nel secondo che detiene in affitto, la Tari è dovuta perché esiste un contratto di locazione.

Anche se il soggetto non vive contemporaneamente in entrambi gli immobili la Tari è dovuta in maniera integrale in tutti e due. Non è dato sapere all’amministrazione locale, infatti, per quanti giorni soggiorna in un immobile e per quanti viva nell’altro. Ci sono però delle soluzioni che andremo a vedere. leggi anche Tari 2025, in affitto chi la paga tra inquilino e proprietario