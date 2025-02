Tari, ecco le città in cui costa di più

La Tari è la tassa rifiuti con la quale i Comuni finanziano i costi di raccolta e smaltimento. In quali città la tassa costa di più e dove, invece, si paga un importo minore? Dal 2014 la Tari ha sostituito tutte le altre tasse che si pagavano ai Comuni per la raccolta e la gestione dei rifiuti. Si tratta di una tariffa, però, che non costa uguale in tutta Italia e ci sono città dove, per lo stesso servizio, il cittadino deve pagare di più rispetto a quello che viene richiesto in altri posti.

Vediamo, in uno studio condotto dalla Uil, quali sono le città italiane in cui la Tari costa di più.

La città in cui la Tari costa di più La media nazionale per il pagamento della Tari si attesa a 337 euro a famiglia ogni anno. Tra tutte le città italiane quella in cui la Tari costa di più ai cittadini è Pisa, dove il pagamento medio della tassa è stato di 595 euro a famiglia, ovvero quasi il doppio rispetto alla media nazionale. La città più economica, invece, è La Spezia dove la Tari media pagata da ogni nucleo è pari a 170 euro, quasi la metà rispetto alla media nazionale. Tutte le altre città sono nel mezzo. Riassumiamo i costi medi per ogni città nella seguente tabella: CITTA’ COSTO MEDIO TARI Pisa 595 euro Brindisi 518 euro Trapani 511 euro Genova 508 euro Pistoia 504 euro Napoli 493 euro Reggio Calabria 487 euro Barletta 485 euro Siracusa 481 euro Asti 481 euro Catania 475 euro Cagliari 450 euro Bari 427 euro Venezia 364 euro Torino 357 euro Palermo 345 euro Firenze 326 euro Roma 326 euro Milano 306 euro Messina 303 euro Bologna 228 euro Pordenone 214 euro Udine 211 euro Vercelli 205 euro Macerata 204 euro Trento 202 euro Ascoli Piceno 200 euro Brescia 195 euro Novara 189 euro Belluno 186 euro La Spezia 170 euro Questi sono i dati che emergono dallo studio, ma si deve considerare che l’impatto sul reddito familiare non è lo stesso al Nord e al Sud. In una città, quindi, in cui la Tari costa di meno l’impatto sul reddito potrebbe essere maggiore rispetto a città dove la tassa costa di più.