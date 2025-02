Stipendi MotoGP, ecco gli ingaggi dei piloti del Mondiale 2025

Bonus nascite 2025 (ex bebé). Importi, requisiti e come farne domanda

Stipendi MotoGP: tutto definito per quanto riguarda i 22 piloti che saranno i protagonisti del Mondiale 2025 che prenderà il via in Thailandia il 2 marzo presso il Chang International Circuit di Buriram.

In totale saranno 22 i Gran Premi di questa stagione 2025 della MotoGp, con l’evento conclusivo che andrà in scena il prossimo 16 novembre a Valencia, ormai una tradizione.

Ai nastri di partenza della MotoGP 2025 ci sarà un nutrito gruppo di piloti italiani, compreso quel Francesco Bagnaia che due anni fa si è laureato campione della massima cilindrata, mentre lo scorso Mondiale - vinto dallo spagnolo Jorge Martin - gli è sfuggito per soli dieci punti

Vediamo allora nel dettaglio quanto guadagnano i piloti della MotoGP, con una speciale classifica riguardante questa volta gli stipendi degli assi delle due ruote.

