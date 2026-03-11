Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 11 marzo in prima serata

Stasera in TV: dopo l’incredibile successo di settimana scorsa nei dati auditel per il grande rientro di Stasera Tutto è Possibile su RAI 2, stasera si replica e la RAI lascia “campo libero” alla prima serata del secondo canale.
Difatti, su RAI 1 troviamo una commedia romantica e leggera tutt’altro che in prima visione: Un amore a 5 stelle, film del 2002 con Jennifer Lopez (titolo originale: Maid in Manhattan). Di contro, invece, CANALE 5 se la gioca di nuovo con una fiction di successo: la seconda puntata della seconda stagione di Vanina, un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi che torna nei panni dell’eroina moderna della sezione omicidi catanese.
Occhi puntati, però, ancora su Stefano De Martino, fresco di nomina a direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, che si sdoppia di programma e anche di rete: prima, nell’access prime time, con il solito Affari Tuoi su RAI 1; dopo in prima serata, invece, con Stasera tutto è possibile su RAI 2, che settimana scorsa aveva sbancato con oltre 2,3 milioni di spettatori.
Tra contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, c’è davvero di tutto stasera in TV. Torna, difatti, anche lo sport con la UEFA Champions League su TV8, mentre il cinema - per i canali generalisti - è rappresentato da Cado dalle Nubi di Checco Zalone. Discorso diverso, ovviamente, per le reti tematiche.
Programmi TV stasera, 11 marzo 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, mercoledì 11 marzo 2026.
- RAI 1 - Un amore a 5 stelle (dalle 21:30): commedia romantica del 2002 ambientata a Manhattan con Jennifer Lopez, Natasha Richardson, Ralph Fiennes e Stanley Tucci
- RAI 2 - Stasera Tutto è Possibile (dalle 21:20): la seconda uscita della nuova stagione del game show a base di VIP con al timone il solito Stefano De Martino
- RAI 3 - Chi l’ha visto? (dalle 21:20): programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli
- RETE 4 - Realpolitik (dalle 21:34): programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate
- CANALE 5 - Vanina, un vicequestore a Catania (dalle 21:21): seconda puntata della seconda stagione della serie TV ambientata a Catania con protagonista Giusy Buscemi
- ITALIA 1 - Cado dalle Nubi (dalle 21:29): commedia del 2009 che ha lanciato Checco Zalone al successo cinematografico, diretto da Gennaro Nunziante
- LA7 - La giusta distanza (dalle 21:15): documentario d’approfondimento con Roberto Saviano
- TV8 - UEFA Champions League: PSG-Chelsea (dalle 20:55): andata degli ottavi di finale della Champions League 2025/2026
- NOVE - Io, Vladimir - Stefano Massini racconta Putin (dalle 21:30): l’attore Stefano Massini racconta la vita di Vladimir Putin
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di mercoledì 4 marzo
Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Un amore a 5 stelle - RAI 1 (21:30)
|Titolo
|Un amore a 5 stelle
|Anno di uscita
|2002
|Regia
|Wayne Wang
|Interpreti principali
|Jennifer Lopez, Natasha Richardson, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Tyler Posey, Frances Conroy
|Sinossi
|Nel cuore di Manhattan, l’incontro casuale tra una donna che lavora in un hotel di lusso e un affermato politico dà vita a un rapporto inatteso. Un equivoco legato all’identità della donna rende però la situazione più fragile del previsto, mentre sentimenti sinceri e differenze sociali mettono alla prova un legame nato quasi per caso.
|Budget di produzione
|circa 55 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 154 milioni di dollari
- Cado dalle nubi - Italia 1 (21:29)
|Titolo
|Cado dalle nubi
|Anno di uscita
|2009
|Regia
|Gennaro Nunziante
|Interpreti principali
|Checco Zalone, Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Ivano Marescotti, Raul Cremona
|Sinossi
|Un giovane pugliese con la passione per la musica vede improvvisamente cambiare la propria vita quando una delusione sentimentale lo spinge a lasciare casa e tentare la fortuna a Milano. Tra nuovi incontri, ambizioni artistiche e difficoltà quotidiane, il suo percorso diventa un viaggio inatteso tra sogni, relazioni e occasioni da cogliere.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 14 milioni di euro in Italia
|Titolo
|Tenet
|Anno di uscita
|2020
|Regia
|Christopher Nolan
|Interpreti principali
|John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Himesh Patel
|Sinossi
|Un agente coinvolto in una complessa missione di spionaggio internazionale si ritrova ad affrontare una minaccia globale che mette in gioco il destino del mondo. Tra operazioni sotto copertura e viaggi attraverso diversi Paesi, dovrà muoversi all’interno di una realtà in cui il tempo segue logiche diverse da quelle abituali, trasformando ogni scelta in una sfida imprevedibile.
|Budget di produzione
|circa 200–225 milioni di dollari
|Incassi
|circa 363–366 milioni di dollari
- State of Play - Iris (21:15)
|Titolo
|State of Play
|Anno di uscita
|2009
|Regia
|Kevin Macdonald
|Interpreti principali
|Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams, Helen Mirren, Robin Wright, Jason Bateman
|Sinossi
|Una morte archiviata come suicidio apre una crepa in una vicenda che appare molto più complessa del previsto. Tra indagini giornalistiche e sospetti sempre più inquietanti, emergono collegamenti inattesi che portano alla luce una rete di interessi e segreti. Seguendo le tracce lasciate dietro di sé, chi cerca la verità si avvicina progressivamente a una realtà ben più oscura.
|Budget di produzione
|circa 60 milioni di dollari
|Incassi
|circa 87,8–88,8 milioni di dollari
- La misura del dubbio - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|La misura del dubbio
|Anno di uscita
|2024
|Regia
|Daniel Auteuil
|Interpreti principali
|Daniel Auteuil, Grégory Gadebois, Alice Belaïdi, Sidse Babett Knudsen, Gaëtan Roussel, Isabelle Candelier
|Sinossi
|Dopo aver ottenuto l’assoluzione di un assassino recidivo, un avvocato decide di abbandonare definitivamente il diritto penale. L’incontro con un uomo accusato dell’omicidio della moglie riapre però una ferita mai rimarginata. Convinto della sua innocenza, l’avvocato torna in aula affrontando un processo complesso che mette alla prova le sue certezze e la sua stessa vocazione.
- Attrition - Cielo (21:15)
|Titolo
|Attrition
|Anno di uscita
|2018
|Regia
|Mathieu Weschler
|Interpreti principali
|Steven Seagal, Rudy Youngblood, Fan Siu-Wong, Vithaya Pansringarm, Kat Ingkarat, Bayra Bela
|Sinossi
|Dopo aver abbandonato la vita nelle forze speciali, un uomo ha trovato equilibrio e spiritualità in un remoto villaggio della giungla asiatica. Quando una giovane donna legata a misteriose credenze locali viene rapita da un potente criminale coinvolto nel traffico di esseri umani, sarà costretto a rimettersi in gioco e affrontare un mondo violento che pensava di essersi lasciato alle spalle.
- La tenera canaglia - Twenty Seven (21:10)
|Titolo
|La tenera canaglia
|Anno di uscita
|1991
|Regia
|John Hughes
|Interpreti principali
|Jim Belushi, Alisan Porter, Kelly Lynch, John Getz, Steve Carell, Fred Dalton Thompson
|Sinossi
|Un uomo che vive di espedienti e una bambina rimasta senza famiglia attraversano insieme la vita ai margini della società, contando solo l’uno sull’altra. Un incontro inatteso con una donna affermata cambia improvvisamente le loro prospettive, ma l’equilibrio fragile che si crea attorno a loro rischia di incrinarsi quando qualcuno vede quella presenza come una minaccia.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 78,7 milioni di dollari
- Revenant - Redivivo - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Revenant - Redivivo
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|Alejandro González Iñárritu
|Interpreti principali
|Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck, Duane Howard
|Sinossi
|Durante una difficile spedizione di caccia nelle terre selvagge del Nord America, un uomo gravemente ferito viene abbandonato dal proprio gruppo mentre una tribù locale è sulle loro tracce. In un ambiente ostile e implacabile, la sopravvivenza diventa una prova estrema che mette alla prova resistenza, determinazione e volontà di andare avanti.
|Budget di produzione
|circa 135 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 533 milioni di dollari
- L’amore all’improvviso - La 5 (21:23)
|Titolo
|L’amore all’improvviso
|Anno di uscita
|2011
|Regia
|Tom Hanks
|Interpreti principali
|Tom Hanks, Julia Roberts, Bryan Cranston, Cedric the Entertainer, Pam Grier, Taraji P. Henson
|Sinossi
|Dopo aver perso improvvisamente il lavoro, un uomo costretto a rimettere in discussione la propria vita decide di tornare a studiare per costruirsi nuove opportunità. In un ambiente popolato da studenti molto più giovani, tra amicizie inattese e nuove esperienze, l’incontro con un’insegnante disillusa apre la strada a un cambiamento personale che potrebbe trasformare entrambi.
- Il commissario Lo Gatto - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Il commissario Lo Gatto
|Anno di uscita
|1986
|Regia
|Dino Risi
|Interpreti principali
|Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Isabel Russinova, Maurizio Micheli, Galeazzo Benti, Renata Attivissimo
|Sinossi
|Un’indagine insolita all’interno delle mura vaticane mette nei guai un commissario tanto ostinato quanto imprevedibile. Dopo aver superato limiti che nessuno prima di lui aveva osato oltrepassare, l’uomo viene trasferito su una tranquilla isola siciliana. Qui la scomparsa di una turista apre un nuovo caso, destinato a rivelarsi più complesso e ambiguo del previsto.