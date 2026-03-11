Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 11 marzo in prima serata

Stasera in TV: dopo l’incredibile successo di settimana scorsa nei dati auditel per il grande rientro di Stasera Tutto è Possibile su RAI 2, stasera si replica e la RAI lascia “campo libero” alla prima serata del secondo canale.

Difatti, su RAI 1 troviamo una commedia romantica e leggera tutt’altro che in prima visione: Un amore a 5 stelle, film del 2002 con Jennifer Lopez (titolo originale: Maid in Manhattan). Di contro, invece, CANALE 5 se la gioca di nuovo con una fiction di successo: la seconda puntata della seconda stagione di Vanina, un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi che torna nei panni dell’eroina moderna della sezione omicidi catanese.

Occhi puntati, però, ancora su Stefano De Martino, fresco di nomina a direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, che si sdoppia di programma e anche di rete: prima, nell’access prime time, con il solito Affari Tuoi su RAI 1; dopo in prima serata, invece, con Stasera tutto è possibile su RAI 2, che settimana scorsa aveva sbancato con oltre 2,3 milioni di spettatori.

Tra contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, c’è davvero di tutto stasera in TV. Torna, difatti, anche lo sport con la UEFA Champions League su TV8, mentre il cinema - per i canali generalisti - è rappresentato da Cado dalle Nubi di Checco Zalone. Discorso diverso, ovviamente, per le reti tematiche.

Programmi TV stasera, 11 marzo 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, mercoledì 11 marzo 2026.

RAI 1 - Un amore a 5 stelle (dalle 21:30 ) : commedia romantica del 2002 ambientata a Manhattan con Jennifer Lopez, Natasha Richardson, Ralph Fiennes e Stanley Tucci

: commedia romantica del 2002 ambientata a Manhattan con Jennifer Lopez, Natasha Richardson, Ralph Fiennes e Stanley Tucci RAI 2 - Stasera Tutto è Possibile (dalle 21:20 ) : la seconda uscita della nuova stagione del game show a base di VIP con al timone il solito Stefano De Martino

: la seconda uscita della nuova stagione del game show a base di VIP con al timone il solito Stefano De Martino RAI 3 - Chi l’ha visto? (dalle 21:20 ) : programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli

: programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli RETE 4 - Realpolitik (dalle 21:34 ) : programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate

: programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate CANALE 5 - Vanina, un vicequestore a Catania (dalle 21:21 ) : seconda puntata della seconda stagione della serie TV ambientata a Catania con protagonista Giusy Buscemi

: seconda puntata della seconda stagione della serie TV ambientata a Catania con protagonista Giusy Buscemi ITALIA 1 - Cado dalle Nubi (dalle 21:29 ) : commedia del 2009 che ha lanciato Checco Zalone al successo cinematografico, diretto da Gennaro Nunziante

: commedia del 2009 che ha lanciato Checco Zalone al successo cinematografico, diretto da Gennaro Nunziante LA7 - La giusta distanza (dalle 21:15 ) : documentario d’approfondimento con Roberto Saviano

: documentario d’approfondimento con Roberto Saviano TV8 - UEFA Champions League: PSG-Chelsea (dalle 20:55 ) : andata degli ottavi di finale della Champions League 2025/2026

: andata degli ottavi di finale della Champions League 2025/2026 NOVE - Io, Vladimir - Stefano Massini racconta Putin (dalle 21:30): l’attore Stefano Massini racconta la vita di Vladimir Putin

Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di mercoledì 4 marzo

Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

Un amore a 5 stelle - RAI 1 (21:30)

Titolo Un amore a 5 stelle Anno di uscita 2002 Regia Wayne Wang Interpreti principali Jennifer Lopez, Natasha Richardson, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Tyler Posey, Frances Conroy Sinossi Nel cuore di Manhattan, l’incontro casuale tra una donna che lavora in un hotel di lusso e un affermato politico dà vita a un rapporto inatteso. Un equivoco legato all’identità della donna rende però la situazione più fragile del previsto, mentre sentimenti sinceri e differenze sociali mettono alla prova un legame nato quasi per caso. Budget di produzione circa 55 milioni di dollari Incassi oltre 154 milioni di dollari

Cado dalle nubi - Italia 1 (21:29)

Titolo Cado dalle nubi Anno di uscita 2009 Regia Gennaro Nunziante Interpreti principali Checco Zalone, Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Ivano Marescotti, Raul Cremona Sinossi Un giovane pugliese con la passione per la musica vede improvvisamente cambiare la propria vita quando una delusione sentimentale lo spinge a lasciare casa e tentare la fortuna a Milano. Tra nuovi incontri, ambizioni artistiche e difficoltà quotidiane, il suo percorso diventa un viaggio inatteso tra sogni, relazioni e occasioni da cogliere. Budget di produzione n.d. Incassi circa 14 milioni di euro in Italia

Tenet - 20 (21:09)

Titolo Tenet Anno di uscita 2020 Regia Christopher Nolan Interpreti principali John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Himesh Patel Sinossi Un agente coinvolto in una complessa missione di spionaggio internazionale si ritrova ad affrontare una minaccia globale che mette in gioco il destino del mondo. Tra operazioni sotto copertura e viaggi attraverso diversi Paesi, dovrà muoversi all’interno di una realtà in cui il tempo segue logiche diverse da quelle abituali, trasformando ogni scelta in una sfida imprevedibile. Budget di produzione circa 200–225 milioni di dollari Incassi circa 363–366 milioni di dollari

State of Play - Iris (21:15)

Titolo State of Play Anno di uscita 2009 Regia Kevin Macdonald Interpreti principali Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams, Helen Mirren, Robin Wright, Jason Bateman Sinossi Una morte archiviata come suicidio apre una crepa in una vicenda che appare molto più complessa del previsto. Tra indagini giornalistiche e sospetti sempre più inquietanti, emergono collegamenti inattesi che portano alla luce una rete di interessi e segreti. Seguendo le tracce lasciate dietro di sé, chi cerca la verità si avvicina progressivamente a una realtà ben più oscura. Budget di produzione circa 60 milioni di dollari Incassi circa 87,8–88,8 milioni di dollari

La misura del dubbio - RAI Movie (21:10)

Titolo La misura del dubbio Anno di uscita 2024 Regia Daniel Auteuil Interpreti principali Daniel Auteuil, Grégory Gadebois, Alice Belaïdi, Sidse Babett Knudsen, Gaëtan Roussel, Isabelle Candelier Sinossi Dopo aver ottenuto l’assoluzione di un assassino recidivo, un avvocato decide di abbandonare definitivamente il diritto penale. L’incontro con un uomo accusato dell’omicidio della moglie riapre però una ferita mai rimarginata. Convinto della sua innocenza, l’avvocato torna in aula affrontando un processo complesso che mette alla prova le sue certezze e la sua stessa vocazione.

Attrition - Cielo (21:15)

Titolo Attrition Anno di uscita 2018 Regia Mathieu Weschler Interpreti principali Steven Seagal, Rudy Youngblood, Fan Siu-Wong, Vithaya Pansringarm, Kat Ingkarat, Bayra Bela Sinossi Dopo aver abbandonato la vita nelle forze speciali, un uomo ha trovato equilibrio e spiritualità in un remoto villaggio della giungla asiatica. Quando una giovane donna legata a misteriose credenze locali viene rapita da un potente criminale coinvolto nel traffico di esseri umani, sarà costretto a rimettersi in gioco e affrontare un mondo violento che pensava di essersi lasciato alle spalle.

La tenera canaglia - Twenty Seven (21:10)

Titolo La tenera canaglia Anno di uscita 1991 Regia John Hughes Interpreti principali Jim Belushi, Alisan Porter, Kelly Lynch, John Getz, Steve Carell, Fred Dalton Thompson Sinossi Un uomo che vive di espedienti e una bambina rimasta senza famiglia attraversano insieme la vita ai margini della società, contando solo l’uno sull’altra. Un incontro inatteso con una donna affermata cambia improvvisamente le loro prospettive, ma l’equilibrio fragile che si crea attorno a loro rischia di incrinarsi quando qualcuno vede quella presenza come una minaccia. Budget di produzione n.d. Incassi circa 78,7 milioni di dollari

Revenant - Redivivo - La7 Cinema (21:15)

Titolo Revenant - Redivivo Anno di uscita 2015 Regia Alejandro González Iñárritu Interpreti principali Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck, Duane Howard Sinossi Durante una difficile spedizione di caccia nelle terre selvagge del Nord America, un uomo gravemente ferito viene abbandonato dal proprio gruppo mentre una tribù locale è sulle loro tracce. In un ambiente ostile e implacabile, la sopravvivenza diventa una prova estrema che mette alla prova resistenza, determinazione e volontà di andare avanti. Budget di produzione circa 135 milioni di dollari Incassi oltre 533 milioni di dollari

L’amore all’improvviso - La 5 (21:23)

Titolo L’amore all’improvviso Anno di uscita 2011 Regia Tom Hanks Interpreti principali Tom Hanks, Julia Roberts, Bryan Cranston, Cedric the Entertainer, Pam Grier, Taraji P. Henson Sinossi Dopo aver perso improvvisamente il lavoro, un uomo costretto a rimettere in discussione la propria vita decide di tornare a studiare per costruirsi nuove opportunità. In un ambiente popolato da studenti molto più giovani, tra amicizie inattese e nuove esperienze, l’incontro con un’insegnante disillusa apre la strada a un cambiamento personale che potrebbe trasformare entrambi.

Il commissario Lo Gatto - Cine34 (21:00)

Titolo Il commissario Lo Gatto Anno di uscita 1986 Regia Dino Risi Interpreti principali Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Isabel Russinova, Maurizio Micheli, Galeazzo Benti, Renata Attivissimo Sinossi Un’indagine insolita all’interno delle mura vaticane mette nei guai un commissario tanto ostinato quanto imprevedibile. Dopo aver superato limiti che nessuno prima di lui aveva osato oltrepassare, l’uomo viene trasferito su una tranquilla isola siciliana. Qui la scomparsa di una turista apre un nuovo caso, destinato a rivelarsi più complesso e ambiguo del previsto.