Stanno costruendo, di nuovo, il grattacielo più alto al mondo

La Cina ha deciso di riaprire i cantieri del grattacielo più alto del mondo, facendo concorrenza ai giganti globali.

Il progetto, che si è fermato per quasi un decennio a causa di difficoltà finanziarie, sta per riprendere vita. Il Goldin Finance 117, un’imponente torre progettata per raggiungere i 597 metri di altezza, era stato avviato nel 2008, ma, dopo aver toccato la sua sommità nel 2015, la costruzione era stata interrotta a causa del crollo del mercato immobiliare cinese e delle difficoltà finanziarie dell’impresa. Con il nuovo finanziamento, sarà completato entro il 2027, in un momento cruciale per la Cina, che cerca di risollevare il proprio settore immobiliare in difficoltà.

Il ritorno alla costruzione del Goldin Finance 117 non è solo una questione di completare un grattacielo, ma è simbolico di un tentativo più ampio da parte del governo cinese di rilanciare la sua economia e la fiducia degli investitori.

Il progetto rappresenta un grande segnale per il mercato immobiliare del paese e un’ulteriore dimostrazione del continuo predominio della Cina nella costruzione di megastrutture. Ma questa mossa solleva anche interrogativi sulla sostenibilità economica e sulla reale necessità di edifici così alti in un contesto di mercato stagnante. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Perché la Cina ha riaperto i cantieri del Goldin Finance? Il Goldin Finance 117 ha una storia interessante. Quando i lavori sono iniziati nel 2008, la torre era destinata a diventare il grattacielo più alto della Cina. Con i suoi 117 piani, il progetto, che si ergeva nella città portuale di Tianjin, aveva l'ambizione di simboleggiare la crescita e il progresso economico del paese. L'edificio sarebbe dovuto ospitare uffici, un hotel di lusso e diversi spazi commerciali, ma nel 2015 la sua costruzione fu sospesa bruscamente a causa delle difficoltà economiche della società costruttrice, Goldin Properties Holdings. Il crollo del mercato azionario cinese e la messa in liquidazione della compagnia furono determinanti nella decisione di fermare i lavori. Nonostante questi ostacoli, la ripresa dei lavori sul Goldin Finance 117 segna un punto di svolta per la Cina. Il governo sta cercando di stabilizzare un mercato immobiliare che ha vissuto anni di eccessivo boom e speculazione, con una crescente quantità di grattacieli incompleti che simbolizzano la crisi del settore. Recentemente, il governo ha deciso di incoraggiare le amministrazioni locali a "rilanciare" l'industria, usando progetti come questo per stimolare la fiducia dei cittadini e degli investitori. La ripresa dei lavori su edifici iconici come il Goldin Finance 117 e la Chengdu Greenland Tower, che ha subito una sospensione simile, fa parte di una strategia più ampia per rilanciare il mercato immobiliare e migliorare l'immagine del paese all'estero. Il nuovo permesso di costruzione, con un valore contrattuale di circa 78 milioni di dollari, sembra suggerire che il progetto continuerà sotto una nuova gestione.