Stanno costruendo l’aeroporto più grande al mondo, ecco quanto costerà

L’Arabia Saudita costruirà l’aeroporto più grande al mondo. Lo ha annunciato il principe ereditario Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, dichiarando che “sarà un enorme impulso per l’ambizione del Regno di diventare un hub globale per il commercio e il turismo”.

Secondo il progetto, l’aeroporto internazionale King Salman, situato a Riad, avrà sei piste parallele e si configurerà come una megastruttura che prende il nome di “aerotropoli”. Con questo termine di descrivono gli aeroporti che comprendono delle città. In questa categoria non è il più grande, perché superato dagli americani Denver e Dallas/Fort Worth.

Preso da solo però l’aeroporto sarà il più grande mai realizzato. Il progetto prevede l’allargamento di quello già esistente e sarà costruito incorporando iniziative ecologie all’avanguardia, come l’alimentazione completamente basata sull’energia rinnovabile.

Quanto costerà questa l’imponente struttura dell’aeroporto più grande del mondo?

L’annuncio dell’aeroporto più grande del mondo

L’Arabia Saudita ha annunciato la costruzione dell’aeroporto più grande del mondo. Si tratta dell’aeroporto internazionale King Salman a Riad. Il progetto prevede sei piste parallele e una struttura totale disposta su 57 chilometri quadrati.

È stato previsto che contribuirà con 27 miliardi di SR (7,18 miliardi di dollari) all’anno al prodotto interno lordo non petrolifero dell’Arabia Saudita. L’aeroporto contribuirà infatti al numero degli arrivi dei passeggeri annuale in Arabia Saudita: dagli attuali 29 milioni a circa 120 milioni di viaggiatori entro il 2030 e a 185 milioni entro il 2050. Di conseguenza il traffico aereo nel Regno aumenterà da 211.000 a oltre 1 milione di voli all’anno.

Sarà sostenibile? Il progetto

Il progetto dell’aeroporto ha al centro la “sostenibilità”. Su carta, questa struttura dovrebbe ottenere la certificazione LEED Platinum, incorporando iniziative ecologiche all’avanguardia nella sua progettazione. Infatti sarà alimentato completamente da energia rinnovabile. In passato l’Arabia Saudita è stata accusata di greenwashing, perché le pratiche “sostenibili” nascondevano episodi di sfruttamento delle risorse, oltre che di persone.

Secondo l’agenzia di stampa saudita, l’aeroporto di Riad diventerà un’aerotropoli “incentrata su un percorso continuo del cliente”. Questo attraverso servizi efficienti, i più efficienti (si legge) a livello mondiale. “L’identità di Rias e la cultura saudita saranno prese in considerazione nella progettazione dell’aeroporto per garantire un’esperienza di viaggio unica ai visitatori e ai viaggiatori in transito”, si legge nelle dichiarazioni del principe sul progetto..

Non a caso il progetto dell’aeroporto è in linea con la visione dell’Arabia Saudita di trasformare Riad in una delle prime dieci economie urbane del mondo e di sostenere così la crescita della popolazione fino a 15-20 milioni di persone entro il 2030. L’agenzia di stampa ha aggiunto che l’aeroporto King Salman sarà in grado di creare 103.000 posti di lavoro diretti e indiretti.

È davvero l’aeroporto più grande del mondo?

L’aeroporto in sé sarò il più grande del mondo, ma a seconda della struttura che si prende in esame. Infatti quando si tratta delle dimensioni degli aeroporti, non si prende come misura i chilometri quadrati. Il parametro fondamentale è il numero di passeggeri processati.

In termini di numero di passeggeri attesi, l’aeroporto internazionale King Salman sembra battere ogni record. Una volta completato, nel 2030, si prevede che sarà in grado di gestire 120 milioni di passeggeri all’anno, e ancora entro il 2050 il numero potrebbe raggiungere i 185 milioni.

A oggi il più grande aeroporto del mondo in termini di numero di passeggeri e capacità è un altro. Si tratta infatti dell’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. Nel 2016 ha registrato 104 milioni di passeggeri, mentre nel 2022 sono stati circa 94 milioni.

Quanto costerà?

La domanda resta al momento senza risposta. Infatti sono stati forniti dettagli sugli investimenti previsti. Sappiamo però che il dipartimento dell’aviazione del Regno sta ricevendo ingenti fondi per creare la base per le compagnie aeree, per i cargo e i passeggeri, oltre che per le società di riparazione.

È stato però calcolato, come già detto, il numero dei posti di lavoro che il progetto sarà in grado di creare in maniera diretta e indiretta, ovvero 103mila. Infine sono stati annunciati i possibili numeri del rientro economico. Si prevede che l’aeroporto più grande del mondo contribuirà con 27 miliardi di SR (7,18 miliardi di dollari) all’anno al prodotto interno lordo non petrolifero dell’Arabia Saudita.