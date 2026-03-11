In queste ultime ore, Windows 12 è tornato a far parlare di sé. Il prossimo major update del sistema operativo Microsoft per PC potrebbe essere più vicino di quanto si pensasse. O almeno, questo è quello che dicono le ultime indiscrezioni.

Tutto parte da un articolo pubblicato sul server di PC-Welt. La versione americana del sito web si è diffusa rapidamente, arrivando anche sui social network e suscitando forte interesse. C’è chi ha visto questa svista come un chiaro indizio del fatto che qualcosa si sta muovendo rapidamente e che forse davvero dalle parti di Microsoft sono convinti che già entro la fine del 2026 possa uscire Windows 12 su tutti i PC di ultima generazione. Ma cosa c’è di vero?

Cosa sappiamo su Windows 12

Prima ancora di entrare nel merito delle voci riguardanti Windows 12, occorre sottolineare che fino ad oggi Microsoft non ha ancora parlato ufficialmente del nuovo sistema operativo. Potrebbe essere una strategia di marketing a sorpresa, oppure un indizio del fatto che per il lancio siamo ancora lontani.

Per questo motivo, molti esperti di informatica ritengono le informazioni uscite negli ultimi giorni semplici speculazioni senza un vero fondamento. Si è parlato nello specifico di due cose: data di uscita e requisiti minimi.

Se per l’uscita, in molti sono convinti che entro la fine del 2026 ci sarà un primo rilascio, per le specifiche tecniche si dice che l’azienda americana voglia partire da chip NPU simili agli attuali computer Copilot+ come base.

Su questo secondo punto, c’è da dire che già oggi nel mondo Windows esiste una sorta di approccio a due livelli. Alcune delle funzionalità più apprezzate sono disponibili solo sui computer Copilot+ con NPU integrata, che viene utilizzata per le attività di intelligenza artificiale. Per i PC tradizionali senza questo chip, solo alcune feature sono basate sull’AI.

Cosa vuol dire questo? Che qualora Microsoft dovesse realmente pensare a un sistema operativo funzionante solo con queste caratteristiche, allora la gamma di device compatibili si ridurrebbe notevolmente. Ed è difficile pensarlo.

Perché le voci potrebbero essere infondante

Guardiamo ora l’altro lato della medaglia, ossia quello che smentisce le voci degli ultimi giorni ed è certa che per Windows 12 bisognerà ancora aspettare parecchio. Windows 11 è oggi il software di sistema di riferimento di Microsoft e, pur essendo uscito nel 2021, sta ancora faticando ad affermarsi.

Dai più recenti dati emersi, sembra che solo ora stia iniziando davvero a guadagnare slancio a favore di Windows 10. Inoltre, il programma di aggiornamento di sicurezza esteso terminerà quest’autunno, quindi è prevedibile che ci sarà un’altra ondata di migrazione a Windows 11 nei prossimi mesi.

Non avrebbe quindi molto senso per Microsoft lanciare l’ennesimo sistema operativo così presto. La scelta logica sarebbe quella di focalizzarsi su Windows 11 e di spingere sull’acceleratore con nuove funzionalità, così da alimentare i dati e da renderlo il riferimento per gli utenti da computer.