Le spiagge non adatte alla balneazione nel 2025

Nel pieno dell’estate si cercano spiagge per rinfrescarsi e giocare, che si tratti di mare, fiumi o laghi. Come ogni anno, tuttavia, anche per questo 2025 molte aree sono escluse dalla balneazione a causa dell’inquinamento. Un problema che riguarda tutta l’Italia, seppur in maniera differente a seconda della località. Legambiente, nota associazione ambientalista che opera sul territorio italiano, ha recentemente diffuso i risultati delle indagini compiute in prossimità di foci, canali e fossi in tutto il Paese.

I risultati servono a inquadrare il problema ambientale ed evidenziare il grave impatto degli scarichi non depurati, che insieme ad altre fonti di inquinamento compromettono la qualità di tutte le acque. Di seguito vediamo i risultati per ogni Regione italiana (non vengono neanche citate quelle in cui l’associazione non ha individuato punti inquinati) e poi le conseguenze sulla balneazione.

Abruzzo L’estate in Abruzzo è salva. Sono soltanto tre le località da evitare per l’inquinamento delle acque, in particolare: foce lato Roseo degli Abruzzi (foce del fiume Vomano), inquinata;

Francavilla a Mare (CH) (foce del Fiume Alento), fortemente inquinata;

San Vito Chietino (CH) (foce del fiume Feltrino), fortemente inquinata.

Emilia-Romagna Molto bene anche per l’Emilia-Romagna, che per l’estate 2025 ha fatto passi da gigante. Sono soltanto due le aree inquinate, ma nessuna fortemente. Si tratta di; Lido di Savio nel comune di Cervia (foce del fiume Savio);

Savignano Mare (foce del fiume Rubicone).

Lazio Le rilevazioni sono andate peggio per il Lazio, dove invece le aree con forte inquinamento sono: Bolsena (VT), lago fronte fosso lungo viale Luigi Cadorna;

Monte San Biagio (LT), Canale San Vito;

Sabaudia (LT), Canale su via Orsolini Cencelli. Non a caso, ci sono centinaia di spiagge laziali con divieto di balneazione. Lo stesso per la Liguria, che invece non è risultata compromessa in questo monitoraggio.

Lombardia La Lombardia è una delle Regioni dove l’inquinamento delle acque è maggiore. Bellissime spiagge lacustri e fluviali compromesse e in prossimità delle quali un bagno è almeno sconsigliabile. Le aree in cui l’indagine ha evidenziato un forte livello di inquinamento delle acque sono le seguenti: Colico (LC), foce torrente Inganna;

Como (CO), foce torrente Cosia e/o Mausoleo A. Volta;

Costa Volpino (BG), canale presso spiaggia «Bar delle Rose»;

Costa Volpino (BG), foce fiume Oglio;

Desenzano del Garda (BS), foce rio nell’oasi San Francesco nel Garda;

Pisogne (BG), sfioratore del comune nel Canale Industriale;

Dervio (LC), foce Rio Varrone;

Laveno Mombello (VA), Foce torrente Boesio;

Lecco (LC), foce torrente Caldone;

Mandello del Lario (LC), foce torrente Meria;

Padenghe sul Garda (BS), foce torrente nei pressi del Porto;

Porto Ceresio (VA), Foce rio Bolletta;

Salò (BS), foce canale nei pressi della spiaggia;

Sulzano (BS), foce del torrente Calchere;

Toscolano Maderno (BS), foce rio Lefà.

Marche Non è l’estate con il punteggio migliore per le Marche, dove le aree con forte inquinamento delle acque sono ben quattro: Fano (PU), foce torrente Arzilla;

Falconara Marittima (AN), foce fiume Esino;

Porto Recanati/Numana (MC), foce fiume Musone;

San Benedetto del Tronto (AP), foce del Tronto.

Molise Per il Molise quest’anno sono soltanto due i punti di indagine con forte inquinamento: Termoli (CB), foce fiume Biferno;

Termoli (CB), foce fiume Sinarca.

Sardegna Nemmeno la Sardegna esce indenne dall’indagine sull’inquinamento delle acque. Sono addirittura cinque le zone caratterizzate da forte inquinamento, vale a dire: Buggerru (SU), Portixeddu, Foce rio Mannu;

Alghero (SS), San Giovanni, Bastioni Cristoforo Colombo pressi Torre Sulis;

Alghero (SS), San Giovanni, Foce corso d’acqua presso via Garibaldi;

Valledoria (SS), San Pietro a mare, Foce rio Cuggiani;

Quartu Sant’Elena (CA), Foxi, Foce rio Foxi.

Sicilia In Sicilia c’è soltanto un’area con forte inquinamento, cioè Naro (AG), fiume Naro immissario nel Lago.