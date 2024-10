Sondaggi elezioni Umbria 2024: chi vince tra Tesei e Proietti

Dipendenza da smartphone, le conseguenze sui bambini: come uscirne. VIDEO

Sondaggi elezioni regionali Umbria 2024: si avvicina sempre più il momento del voto, con le urne che si apriranno in data domenica 17 e lunedì 18 novembre in concomitanza con il voto in Emilia-Romagna.

In totale sono nove i candidati alle elezioni regionali Umbria 2024, con la presidente uscente di centrodestra Donatella Tesei che si presenterà alla ricerca di un secondo mandato forte anche del sostegno di Alternativa Popolare, il partito guidato da Stefano Bandecchi attuale sindaco di Terni.

Stefania Proietti, sindaca invece di Assisi, è la candidata scelta da un’ampia coalizione di centrosinistra che comprende partiti come Pd, Movimento 5 Stelle, Azione, Alleanza Verdi-Sinistra e Italia Viva, per una sorta di “campo largo” ultimamente molto discusso a livello nazionale.

In corsa alle elezioni Umbria 2024 anche Marco Rizzo, una vita con il Partito Comunista e ora a capo di Democrazia Sovrana Popolare, la sinistra di Potere al Popolo con Martina Leonardi, mentre l’ex leghista Francesco Miroballo è presente con Umbria Autonoma e il Quinto Polo sosterrà Fabrizio Pignalberi. A completare il novero dei candidati poi ci sono i civici Moreno Pasquinelli, Giuseppe Tritto ed Elia Fiorini.

In questo scenario, vediamo allora cosa dicono i sondaggi ufficiali in vista delle elezioni regionali Umbria 2024, con la sfida che appare essere apertissima e ricca di incognite visti i tanti candidati in campo.

I sondaggi per le elezioni regionali Umbria 2024

L’Umbria oltre che polmone verde dell’Italia in passato è stata considerata come una sorta di fortino rosso, prima del Pci e poi delle varie coalizioni di centrosinistra che per decenni si sono alternate alla guida della Regione.

Alle elezioni regionali del 2019 l’impresa di portare per la prima volta il centrodestra alla guida dell’Umbria è stata realizzata da Donatella Tesei, capace di imporsi con il 57% dei consensi.

I sondaggi elezioni Umbria 2024 però sembrerebbero indicare una Stefania Proietti molto vicina alla presidente in carica, per una sfida che si appresta essere all’ultimo voto come accaduto di recente in Liguria.

L’ultimo sondaggio elettorale relativo alle elezioni Umbria 2024 è stato realizzato da Bidimedia e diffuso, lo scorso 25 ottobre, da Perugia e Terni Today.

Donatella Tesei : 48,2%

: 48,2% Stefania Proietti : 47,7%

: 47,7% Marco Rizzo: 1,3%

Altri candidati: 2,8%

Queste invece sarebbero le intenzioni di voto per quanto riguarda le liste.

Fratelli d’Italia: 26,7%

Forza Italia: 7%

Lega: 6,8%

Lista Civica Tesei: 4%

Alternativa Popolare: 2,9%

Noi Moderati - Civici per l’Umbria: 1,5%

Partito Democratico: 25,3%

Alleanza Verdi e Sinistra: 5,9%

Lista Civica Proietti: 5,8%

Movimento 5 Stelle: 5,5%

Umbria Futura: 2,8%

Sanità per l’Umbria: 1,7%

Umbria Sovrana nel Cuore: 1,2%

Altre liste: 2,9%

Il primo sondaggio invece è stato realizzato da TechnoConsumer e reso noto, in data 22 ottobre, dal Corriere dell’Umbria.

Donatella Tesei : 42,3-47,3%

: 42,3-47,3% Stefania Proietti : 40,7-45,7%

: 40,7-45,7% Marco Rizzo : 1,0-5,0%

: 1,0-5,0% Roberto Fiore : 1,0-5,0%

: 1,0-5,0% Moreno Pasquinelli : 1,0-5,0%

: 1,0-5,0% Elia Fiorini : 0,5-3,5%

: 0,5-3,5% Martina Leonardi : 0,5-3,5%

: 0,5-3,5% Francesco Miroballo: 0,5-3,5%

Il 21% degli elettori comunque sarebbe ancora indeciso, con Donatella Tesei e Stefania Proietti che appaiono essere molto vicine.