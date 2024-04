Smart city, le 10 città più innovative al mondo

Quali sono le 10 città più innovative al mondo?

A fornire la classifica è stato lo Smart City Index 2024 realizzato dallo Smart City Observatory dell’IMD World Competitiveness Center in collaborazione con la World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) con sede a Seoul, Corea del Sud.

A una prima lettura, quello che balza all’attenzione è che le città cosiddette Smart, o “intelligenti” in Europa e Asia stanno guadagnando terreno a livello globale, mentre quelle nordamericane scendono in classifica. A guidare l’analisi è l’osservazione di quante infrastrutture all’avanguardia e tecnologia sono realmente disponibili in una città, influendo così sulle prestazioni cittadine e sulla qualità della vita dei suoi abitanti.

Di seguito, la classifica completa delle 10 città più innovative al mondo.

Le 10 città più innovative al mondo: classifica 2024

Prima di addentrarci nell’elenco delle migliori Smart city a livello globale, è interessante sottolineare che una città intelligente è definita come “un contesto urbano che applica la tecnologia per aumentare i benefici e ridurre i difetti dell’urbanizzazione per i suoi cittadini” nel rapporto.

Le città presenti nella classifica sono quelle che hanno anche sviluppato iniziative utili a soddisfare la qualità della vita complessiva dei loro cittadini, per esempio attraverso lo sviluppo di spazi verdi e di nuove e più ampie opportunità di eventi culturali e relazioni sociali.

Non solo, il rapporto ha evidenziato che in molti casi le città citate nella classifica hanno escogitato strategie innovative per “attrarre e trattenere i talenti, promuovere gli investimenti in modo selettivo [ad esempio a favore della sostenibilità] e affrontare questioni di vecchia data relative alle disuguaglianze geografiche e all’inclusione”.

Questa la classifica delle 10 città più innovative al mondo:

Zurigo, Svizzera Oslo, Norvegia Canberra, Australia Ginevra, Svizzera Singapore Copenaghen, Danimarca Losanna, Svizzera Londra, Inghilterra Helsinki, Finlandia Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Curiosità: per la prima volta dall’avvio dell’indice nel 2019, si registra l’assenza di città nordamericane tra le prime 20. La città americana con il punteggio più alto quest’anno è New York City, al 34° posto, seguita da Boston al 36° e Washington DC, al 50° posto.

Mentre le città europee dominano la classifica, anche quelle asiatiche stanno guadagnando terreno. Singapore si è costantemente classificata tra le prime 10 posizioni sin dall’inizio dell’indice nel 2019. Anche la città di Taipei è balzata di 13 posizioni nell’ultimo anno, dal 29° nel 2023 al 16° di quest’anno. Pechino si è posizionata al 13° posto.