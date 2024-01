Sinner vs Medvedev, finale Australian Open 2024: quando gioca, orario e dove vederla

Mondo dello sport e in particolare del tennis in visibilio per Jannik Sinner, autore di uno strepitoso percorso agli Australian Open, il primo torneo major della stagione, riuscendo ad arrivare in finale. Si tratta per la prima volta di un tennista italiano in finale nel torneo australiano. Lo ha fatto con un percorso netto senza perdere nemmeno un set fino alla semifinale stravinta contro il mostro sacro del tennis: Novak Djokovic.

L’altoatesino ha battuto il serbo in 4 set non lasciando a Djokovic nemmeno una palla break, una cosa mai accaduta nei tornei del grande slam a favore dell’ex tennista numero 1 al mondo.

Sfiderà ora domenica il russo Daniil Medvedev che per arrivare in finale ha dovuto superare un percorso molto più tortuoso sopratutto in semifinale dove ha rimontato Zverev. Sotto di due set, il russo ha iniziato una strepitosa rimonta vincendo poi al quinto set in una partita battagliera. Questo potrà certamente influire sulla tenuta fisica del russo in vista della finale.

Sinner così a soli 22 anni si ritrova per la prima volta in una finale del torneo del grande slam e può diventare il terzo tennista italiano nella storia a trionfare in un torneo major. Prima di lui ci erano riusciti Nicola Pietrangeli che trionfò al Roland Garros nel 1959 e 1960 e Adriano Panatta che si impose sempre sulla terra rossa parigina nel 1976. Siamo agli albori della consacrazione per Sinner a soli 22 anni. Da 2, quando ha deciso di cambiare allenatore, la sua carriera è clamorosamente esplosa. Se il 2023 è stato un anno molto positivo con la vittoria finale della Coppa Davis, questo nuovo anno sta iniziando nel migliore dei modi con la voce grossa anche nei tornei più importanti.

Sinner vs Medvedev, finale Australian Open 2024: orario e dove vederla

L’appuntamento per la grande sfida è domenica 28 gennaio a partire dalle 9.30 italiane, quando in Australia sarà ormai sera. Una sfida imperdibile con i bookmakers che danno nettamente favorito Jannik. Tra Sinner e Medvedev i precedenti non mancano. Nel corso della carriera i due si sono incrociati già 9 volte, 5 soltanto lo scorso anno. Se i primi 6 scontri sono stati vinti dal russo, negli ultimi 3 precedenti la musica è cambiata con Sinner che ha battuto Medvedev. L’ultimo precedente risale soltanto allo scorso 18 novembre quando l’altoatesino ha battuto il russo alla Atp Finals di Torino in semifinale 2 set a 1.

A detenere i diritti per la trasmissione della finale è il gruppo Discovery che la trasmetterà sui canali Eurosport visibili sia su Sky che su Dazn e Tim Vision. In alternativa ci sono le app Discovery+, Skygo, NowTv e Dazn.

C’è però una possibilità seppur remota di poterla vedere in chiaro su Canale Nove che è di proprietà proprio di Discovery. Volendo infatti la società potrebbe decidere di trasmettere la finale sul digitale terrestre in modo gratuito. I vertici aziendali ci starebbero pensando ma Discovery non è obbligata a farlo visto che la fattispecie non rientra nella «lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro», contenuta in una delibera dell’AGCOM.

Per il tennis nel documento si citano la semifinale e finale di Coppa Davis qualora partecipi l’Italia e gli Internazionali di tennis a Roma qualora ci siano tennisti italiani.

L’ultimo precedente vide Sky trasmettere la finale di Wimbledon in chiaro su Tv8 tra Berrettini e Djokovic.