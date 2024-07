Sinner-Kecmanovic Wimbledon 2024 oggi: orario e dove vedere in tv

Sinner-Kecmanovic Wimbledon 2024: orario e diretta tv. Prosegue la marcia nel prestigioso torneo londinese del fuoriclasse altoatesino - attuale numero uno al mondo - ora alle prese con il terzo turno che si disputerà oggi venerdì 5 luglio.

Dopo aver fatto fuori il tedesco Yannick Hanfmann al primo turno e poi il nostro Matteo Berrettini, al tennista romano comunque va dato l’onore delle armi con i due che hanno dato vita a uno splendido match, Jannik Sinner ora al terzo turno di Wimbledon 2024 se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanović, attuale numero 52 del ranking Atp.

Oltre a Jannik Sinner, per quanto riguarda gli italiani si sono qualificati al terzo turno di Wimbledon 2024 anche Fabio Fognini - sconfitto in quattro set il norvegese Casper Ruud numero 8 al mondo -, e Lorenzo Musetti. Peccato per Matteo Berrettini che sull’erba londinese ha dato sempre il meglio di sé tanto da essere stato l’unico nostro tennista ad arrivare in finale.

La sfortuna di Berrettini però è stata quella di incrociare al secondo turno un Sinner che, forte del suo momento magico, è considerato dagli scommettitori anche come il favorito per la vittoria finale del torneo.

Vediamo allora l’orario dell’incontro tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanović valido per il terzo turno del Torneo di Wimbledon 2024 e dove sarà possibile vedere il match in tv.

Sinner-Kecmanović Wimbledon 2024: data e orario

Il tabellone di Wimbledon 2024 ha previsto per il terzo turno di questo Slam la sfida tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanović, tennista serbo che finora bene si è comportato nel torneo londinese.

Data e orario dell’incontro tra Sinner e Kecmanović a Wimbledon.

Jannik Sinner-Miomir Kecmanović: venerdì 5 luglio, ore 17.45

Sinner e Kecmanović si sfideranno sull’erba del campo centrale di Wimbledon oggi venerdì 5 luglio. Definito anche l’orario: l’inizio del match è stato fissato per le 17.45.

Dove vedere in tv Sinner contro Kecmanović

In Italia il Torneo di Wimbledon 2024 è un’esclusiva Sky, con le partite che saranno visibili in tv - naturalmente per chi possiede un abbonamento - sui dieci canali creati ad hoc dall’emittente satellitare per coprire l’evento.

L’incontro del secondo turno tra Sinner e Kecmanović potrà essere visto in diretta sui canali Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213).

Per gli amanti dello streaming e per chi ha un abbonamento al pacchetto Sport, Wimbledon 2024 sarà visibile anche sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.