Sigarette, si abbassa il prezzo per alcune marche: ecco quali

Secondo i dati dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, i prezzi delle sigarette in Italia sono aumentati a partire dal 1 gennaio 2023. Il prezzo fisso per unità di prodotto è di 28 euro per mille sigarette e la previsione è che i prezzi continueranno ad aumentare nei prossimi anni.

L’ultimo aumento di prezzi, dal 25 gennaio 2023, ha portato a una crescita media dei prezzi di 15/20 centesimi al pacchetto, con picchi di 50 centesimi per alcune dei marchi più famosi. Ma a sorpresa con un Determinazione Direttoriale del 15 maggio 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha determinato una variazione dei prezzi di alcune marche di tabacchi lavorati. Vediamo quali sono le marche interessate e di quanto varia il prezzo di vendita al pacchetto.

Le motivazioni della variazione di prezzo delle sigarette

L’Agenzia dal 16 al 30 aprile 2023 ha ricevuto istanze da parte dei fabbricanti e degli importatori per una variazione del prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati. E considerato che la variazione dei prezzi in questione devono essere stabilite anche in base a quanto richiesto dai fabbricanti e dagli importatori, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha determinato la riduzione dei prezzi di alcune marche di tabacchi lavorati.

Determinazione Agenzia Dogane e Monopoli Prezzi sigarette

Le sigarette che scendono di prezzo

Ma quali sono le sigarette per le quali si assiste ad una, straordinaria discesa del prezzo? Straordinaria perché solitamente il prezzo dei tabacchi lavorati è in continuo aumento, ma difficilmente viene disposta una riduzione del prezzo.

A scendere sono le sigarette:

Davidoff classic (6,00 euro al pacchetto);

Davidoff Gold (6,00 euro al pacchetto);

Davidoff Gold Sl Line (6,00 euro al pacchetto);

Gauloises Blondes Blus (5,50 euro al pacchetto);

Gouloises Blondes Rossa (5,50 euro al pacchetto);

Jps Blue (4,90 euro al pacchetto);

Jps Blue Stream (5,00 euro al pacchetto);

Jps Blue Stream 100 (5,00 euro al pacchetto);

Jps Original (5,00 euro al pacchetto);

Jps Red (4,90 euro al pacchetto);

Jps Red 100 (5,00 euro al pacchetto);

Jps Silver (5,00 euro al pacchetto);

Jps Silver 100 (5,00 euro al pacchetto);

Jps Ssl-Line Silver (5,00 euro al pacchetto);

Jps Ssl-Line White (5,00 euro al pacchetto);

Jps White (5,00 euro al pacchetto);

Lambert & Butler King Size (6,00 euro al pacchetto);

News Red (5,50 euro al pacchetto);

Peter Stuyvesant Gold (5,50 al pacchetto);

Peter Stuyvesant Gold 100’s (5,50 al pacchetto);

Peter Stuyvesant Original (5,50 al pacchetto);

Peter Stuyvesant Original 100’s (5,50 al pacchetto);

West Blue (4,80 al pacchetto);

West Blue 100s (4,90 al pacchetto);

West Original (4,80 al pacchetto);

West Original 100s (4,90 al pacchetto);

Winston Blue (5,00 euro al pacchetto);

Winston Red (5,00 euro al pacchetto)

Winston Silver (5,00 euro al pacchetto);

Winston White (5,00 euro al pacchetto).

Variazione di prezzo anche per alcune marche di sigari e di tabacco tranciato a taglio fine da usare per arrotolare le sigarette.