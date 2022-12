Sicurezza dei conti online, le soluzioni di Qonto

La sicurezza dei conti online è una priorità assoluta per tutti gli intermediari finanziari, i quali sono pertanto dotati di sistemi che rendono il livello di protezione dei dati il più alto possibile.

Per ciò che concerne la sicurezza dei conti online, bisogna considerare inoltre un presupposto fondamentale: la massima tutela è frutto della collaborazione fattiva tra chi mette a disposizione un servizio e chi ne usufruisce.

È infatti risaputo che nel panorama digitale i conti online non sono esenti dal rischio di reati informatici.

Come qualsiasi altro istituto, Qonto, la soluzione di gestione finanziaria aziendale che semplifica la gestione del business, dalle operazioni bancarie e finanziarie quotidiane alla contabilità e alla gestione delle spese, è soggetta alle regolamentazioni in materia di sicurezza, adempimenti e prevenzione del crimine.

Scelte tecnologiche, efficaci metodi di gestione e indicazioni sicure e corrette alla clientela sono dunque le leve che Qonto come istituto di pagamento aziona per ottenere la sicurezza dei propri conti online.

Sicurezza dei conti online: le opzioni tecnologiche

Il mondo bancario è soggetto a numerose regolamentazioni e direttive per proteggere il consumatore dai più frequenti tipi di frode (ad esempio, furto o clonazione di carta di credito).

Le frodi informatiche come il phishing e l’hacking, tuttavia, stanno rapidamente prendendo piede come le principali tecniche utilizzate dai truffatori.

Per combattere questi tipi di truffa sempre più diffusi, le istituzioni finanziarie tendono a fare affidamento su molteplici iniziative di sicurezza, dall’uso della crittografia (la S di https, che consente l’accesso a siti sicuri), alle carte con codici CVV dinamici (le tre lettere segrete sul retro della carta).

Di fronte a queste nuove sfide, gli aggressori non esitano a innovare: possono acquistare password trapelate sul dark Web, trovare immagini di carte di credito sui social media o contattare i titolari di conti con numeri di telefono falsi e indurli a eseguire transazioni.

Sicurezza dei conto online tramite l’autenticazione forte

Uno degli elementi chiave per la sicurezza nel banking online è l’autenticazione forte, utilizzata per esempio da Qonto.

Per mettere in sicurezza i propri conti online, Qonto, dispone di un certificato SSL, ciò significa che le sue pagine web ufficiali sono sicure e l’URL comincia per "https”. L’accesso al conto, così come l’esecuzione di operazioni non sensibili, prevede l’uso di una password di accesso (minimo 9 caratteri).

Durante l’utilizzo del conto Qonto, inoltre, in aggiunta alla password, Qonto richiede un’ulteriore validazione per le operazioni sensibili come la creazione di una nuova carta o l’esecuzione di un bonifico, tramite l’autenticazione forte (“Strong Customer Authentication”), che risponde ai requisiti della seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2). Essa funziona grazie all’associazione di un numero di telefono al conto Qonto.

Questo secondo livello di sicurezza protegge maggiormente gli utenti, le cui password possono essere soggette a furti o leakage.

Sicurezza dei conti online con il sistema 3D Secure

A partire da maggio 2021, tutte le transazioni online sono obbligatoriamente sottoposte a una verifica tramite il sistema 3D-Secure (3DS), al fine di migliorare la sicurezza delle transazioni e delle operazioni bancarie online proteggendo così i dati degli utenti.

Il 3D Secure è un sistema di sicurezza che tutela il titolare di una carta, eliminando il rischio di frodi durante gli acquisti online. Nel contesto della seconda Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), è stata recentemente implementata una versione più avanzata di 3DS: 3DSv2.

Con il 3D Secure ogni volta che si effettua un acquisto sul web il titolare della carta deve confermare la sua identità e il suo pagamento attraverso un codice. Ciò significa che nessuno può effettuare un pagamento online senza l’autorizzazione e la conferma del titolare della carta con la quale si ha intenzione di realizzare l’acquisto.

Per mettere in sicurezza i propri conti online, Qonto utilizza il sistema 3D Secure. Grazie alla partnership con MasterCard, le carte di debito Qonto beneficiano di questa tecnologia e sono utilizzabili sulla maggior parte dei siti protetti dal protocollo 3D Secure.

Per garantire ai titolari dei conti online la massima sicurezza e una migliore esperienza di acquisto online, Qonto mette a disposizione la versione più recente di questo standard di autenticazione, la 3D Secure 2 (3DSv2), attraverso la necessaria implementazione dell’autenticazione forte, tramite l’associazione del telefono al conto Qonto.

Come il sistema 3D Secure tutela i conti online di Qonto

Le modalità con le quali il 3D Secure è generato e applicato variano in base alle scelte dell’istituto erogatore della carta: solitamente, per concludere il pagamento online, si richiede di inserire un codice mutevole ricevuto via SMS o di convalidare la transazione accedendo alla propria applicazione bancaria.

Il 3D Secure tutela non solo gli acquirenti ma anche gli esercenti: il sistema 3D Secure utilizzato da Qonto, per esempio, svolge così il ruolo di vero e proprio intermediario tra la banca emittente, ossia quella dell’acquirente, e ricevente, ossia la banca del commerciante, per salvaguardare il titolare verificandone l’identità.

Si tratta di un sistema che garantisce massima sicurezza, attraverso una notifica che deve essere approvata ogni volta che si effettua un acquisto online e che è indispensabile per concludere il pagamento.

Le transazioni sono inoltre soggette all’analisi dei pattern per valutare se sono conformi alle spese regolarmente effettuate dal titolare del conto. Questo secondo livello di protezione funge da sistema di sicurezza nel caso in cui l’utente venga indotto con l’inganno a eseguire una transazione insolita da un malintenzionato, ad esempio, che si presenta come agente di polizia.

La sicurezza dei fondi depositati su Qonto

Per Qonto non si tratta solamente di mettere in sicurezza il funzionamento dei propri conti online, ma anche di tutelare i fondi depositati dai clienti.

Qonto, infatti, è il nome commerciale di Olinda SAS, un Istituto di Pagamento (codice N°16958), che opera in Italia tramite succursale (codice ABI 36092), sotto la vigilanza congiunta dell’ACPR (Banque de France) e della Banca d’Italia.

I fondi depositati sui conti online di Qonto sono completamente separati dalla tesoreria di Qonto, in linea con i requisiti vigenti.

Ciò significa che una parte dei fondi del cliente può essere depositata nei libri contabili delle banche partner: Crédit Mutuel Arkéa e Natixis.

In caso di fallimento di queste ultime, entra in azione il Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione francese (FGDR), che copre i fondi depositati fino a 100.000 euro per partner e per cliente.

Un’altra parte può essere investita in quote di un fondo creato appositamente per salvaguardare il patrimonio dei clienti di Qonto.

Per garantire una protezione completa, anche la quota investita è coperta da una garanzia finanziaria, concessa da Crédit Agricole CIB (CACIB), una filiale di Crédit Agricole S.A.

Infine, un’ultima parte può essere investita saltuariamente in fondi del mercato monetario qualificati. Laddove applicabile, le quote del fondo sono detenute nei libri contabili di Société Générale.