Shari, Sanremo 2023: chi è, cosa canta e brani più famosi

Tra i concorrenti più giovani della 73^ edizione del Festival di Sanremo c’è Shari, che a soli vent’anni ha conquistato Sanremo Giovani con Sotto voce. Un brano in parte cantato e in parte rappato da Shari, che racconta la paura dell’incertezza. La cantante aveva già tentato, senza successo, di partecipare all’edizione di Sanremo 2020, perciò l’emozione in vista della gara fra i Big è ancora più importante. Ecco cosa canta e com’è nata la sua passione per la musica.

Cosa canta Shari a Sanremo 2023

Shari è in gara al Festival di Sanremo con Egoista, un brano variegato dal punto di vista sonoro, con influenze pop, soul e urban, come raccontato dalla stessa Shari. L’inedito è stato scritto personalmente dalla cantante in un momento intimo e delicato, caratterizzato da una profonda insicurezza e dall’incertezza riguardo sé stessa e la sua musica. Come è intuibile, l’inedito parla dell’egoismo, ma affrontato in una chiave particolare.

Il brano di Shari, infatti, tratta dell’egoismo che a volte colpisce le persone innamorate e le porta a prevaricare gli interessi del partner per la paura di essere abbandonati. Non si tratta quindi di un attacco rivolto alle persone egoiste, non ci sono rimandi a delle storie finite male a causa del comportamento del partner. Al contrario, Egoista vuole essere una vera e propria presa di coscienza di Shari, che ripercorrendo la sua storia si accorge di aver un po’ peccato di egoismo. Secondo la cantante, comunque, ciò è piuttosto frequente in amore, motivo per cui spera che molte persone riescano a rispecchiarsi nel suo brano.

L’inedito è stato composto insieme a Salmo (Maurizio Pisciottu), Riccardo Puddu e Luciano Fenudi e sarà presentato per la prima volta sul palco dell’Ariston. Shari ha raccontato di essere molto emozionata per la sua partecipazione alla gara, essendo il Festival di Sanremo, oltre che una sfida stimolante, anche un’enorme opportunità per gli artisti che hanno modo di mettersi alla prova e farsi conoscere. Un’occasione non da poco, soprattutto per i giovani artisti che, anche se hanno già raccolto un buon consenso, sono finalmente ascoltati dal grande pubblico.

Non a caso, Shari ha definito il Festival come una grande vetrina. Sanremo, tuttavia, significa anche molto altro per la cantante, che ha raccontato di sognare di parteciparvi sin da bambina. Per questo motivo, Shari spera di restituire al pubblico una performance non solo gradita, ma anche veritiera e trasparente. Comprensibilmente, la cantante vorrebbe riuscire a farsi conoscere dal pubblico, sia a livello artistico che personale, per emozionarsi insieme agli ascoltatori. Il punto di partenza, comunque, sembra piuttosto promettente. Stando alle parole della cantante, infatti, l’inedito in gara è ricco di sfaccettature e contrasti dinamici, non solo a livello musicale e di scrittura, poiché anche il contenuto riesce a passare dall’eleganza composta a un pizzico di rabbia.

Chi è Shari: i suoi brani più famosi

Shari Noioso, in arte solo Shari, nasce nel 2002 a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, ma si trasferisce a Udine all’età di 10 anni. Sin da bambina mostra uno spiccato interesse per la musica, tanto che a soli 7 anni comincia a studiare pianoforte e canto, distinguendosi da subito per le ricche sfumature che caratterizzano la sua voce ancora oggi.

Inizia a essere più conosciuta come artista nel 2015, quando partecipa al talent show di Canale 5 Tu si que vales. In seguito, partecipa in 8 tappe del tour di Il volo e nel 2016 pubblica il suo primo singolo: Don’t you run.

Dopo 3 anni partecipa a Sale, il brano di Benji e Fede uscito nel 2019 e a 17 anni riesce a partecipare a Sanremo Giovani, dove si esibisce con Stella. Nonostante la gara non sia andata come sperato, Shari prosegue con una carriera in salita. Difatti la cantante entra a far parte della Lebonwski Agency e partecipa all’album Flop di Salmo nel brano L’angelo caduto. Salmo, poi, produce anche il singolo Follia, che Shari pubblica il 20 ottobre 2021. Nello stesso anno, esce anche No one else di Dj Treeplo (alias di Salmo) con Shari.

Nel 2021, Shari pubblica altri due singoli: Un altro giro e Lo detesto, quest’ultimo prodotto da Lucienn. Il 21 luglio, inoltre, l’artista ha pubblicato il suo primo Ep. Si tratta di Fake music, composto da 4 brani in inglese prodotti da Rossella Essence e Lucienn.