Sei della classe media se sogni di andare in vacanza in questi 10 posti

Bisogna essere onesti: le vacanze non sempre sono accessibili per tutti, anzi, a volte permettersi un viaggio è un vero lusso.

A dirlo è un’analisi dell’European Trade Union Institute (Etui) che ha segnalato, sulla base dei dati Eurostat 2023, l’aumento della cosiddetta holiday poverty, la povertà delle ferie. Infatti, circa il 15% della forza lavoro in Europa - oltre 41,5 milioni di lavoratori - non può permettersi una vacanza durante le ferie estive.

E spesso per vacanza non si intende un “viaggio extralusso” a bordo di uno yacht, ma semplicemente un biglietto aereo che ci faccia raggiungere una delle tante mete sognate dalla cosiddetta classe media (se esiste ancora).

Abbiamo tutti, infatti, una versione del nostro “paradiso ideale” salvata sui nostri smartphone: che sia la foto di un’isola dalle acque cristalline o l’immagine del profilo di una montagna silenziosa, dove riscoprire piccoli borghi e la gioia delle passeggiate tra i boschi.

Potrebbe sembrare strano per alcuni, ma sembrerebbe che determinate destinazioni siano molto frequenti nei “viaggi da sogno” della classe media che, spesso, spera giustamente che nel pacchetto di viaggio sia prevista la colazione gratuita e almeno un’escursione.

E se c’è chi sta ancora incastrando ferie, calcolando budget e prevendendo le imprevedibili incognite estive, potrebbe ancora dover scegliere la sua destinazione “da sogno”. Scopriamo insieme quali sono le 10 mete più ambite dalla middle class, cosa dicono di noi e come poter risparmiare per realizzare il nostro meritato viaggio durante le ferie estive: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

1. Viaggi nei parchi a tema come Disneyland Paris Se sognare un parco a tema è la tua idea di vacanza perfetta, sei probabilmente cresciuto tra le cassette e i DVD della Disney e credi fortemente che il divertimento “organizzato” sia il massimo della gratificazione, in quanto per una volta non ci si deve preoccupare di organizzare per gli altri qualcosa di divertente. Parchi come Disneyland Paris o PortAventura uniscono la magia dell’infanzia con un pizzico di nostalgia adulta: tutto è pulito, scandito, prevedibile, e sorprendentemente emozionante e per una volta si può tornare in contatto con il proprio bambino interiore. È la vacanza perfetta per famiglie, ma anche per coppie che vogliono rivivere un sogno. Per risparmiare si può: prenotare con largo anticipo;

dormire fuori città;

portando con sé snack da casa.

Se pianificata bene, una vacanza presso i parchi a tema può regalare emozioni a grandi e piccini, senza sforare il budget.

2. Una crociera rilassante sul Mar Mediterraneo Chi sogna una crociera nel Mediterraneo spesso cerca un’esperienza “di lusso controllato”. È la vacanza ideale per chi ha poco tempo e desidera sentirsi coccolato senza troppe complicazioni. Il fatto che sia tutto incluso (pasti, intrattenimento e alloggio) è un sogno per chi ama l’efficienza tanto quanto il relax. Le mini-crociere offrono un assaggio di più città, perfette per chi vuole “vedere tanto” senza dover organizzare ogni tappa. Per risparmiare in questo caso sarà bene: scegliere partenze infrasettimanali;

navi meno recenti.

Infatti bisogna sempre ricordare che il mare resta lo stesso, a cambiare è solo il conto che resta più leggero. È bene perciò non lasciarsi abbindolare dalle immagini di influencer sull’ultima nave da crociera extralusso: l’importante è godersi un viaggio a bordo di una piscina in mezzo al mare.

3. Una settimana in montagna: quali mete scegliere La montagna silenziosa è il rifugio mentale della middle class che desidera disconnettersi da schermi e dalle invadenti email di lavoro, lontani dal caos cittadino. Una settimana in una baita nei Pirenei o nei Tatra significa riconnettersi con la natura, senza l’ansia del trekking estremo. Qui conta la lentezza: leggere, camminare, respirare. Non si cerca l’adrenalina, ma il silenzio. È la meta ideale per chi ha bisogno di riposo, ma non vuole sentirsi troppo “fuori dal mondo”. Si può risparmiar: optando per case vacanze con cucina;

evitando località molto turistiche;

prenotando con largo anticipo. La semplicità è il vero lusso: forse è questo l’unico mantra da doversi ripetere davanti ai boschi verdeggianti.

4. Vacanze in spiagge da sogno: ecco dove andare Spiagge bianche e mare cristallino sono spesso l’emblema delle vacanze estive. Eppure, bisogna trovare delle località che siano un buon compromesso tra mare, vivibilità e portafoglio. Località come Sopot, sul Baltico, e la Costa di Valencia offrono spiagge attrezzate ma non invadenti, città a misura d’uomo e cibo delizioso a prezzi più che onesti. Qui il sogno non è l’ostentazione ma la comodità: trovare parcheggio, mangiare bene senza prenotare, fare il bagno senza folla. Per potersi permettere una vacanza simile, si può risparmiare scegliendo: appartamenti con cucina;

spostamenti a piedi o in bici.

L’ideale per chi vuole il mare, ma con il cervello in modalità “non disturbare”.

5. Cascate e panorami naturali imperdibili Chi sogna scenari naturali, rumoreggianti cascate e verde a non finire, in realtà non cerca solo natura, ma emozione a portata d’auto. Le cascate delle Marmore e i laghi di Plitvice in Croazia rappresentano una buna soluzione per luoghi incantevoli ma accessibili. Come ricordano alcuni nomadi digitali, in questi luoghi ci si va per riscoprirsi piccoli di fronte alla maestosità della natura e senza dover pagare lussuosi mezzi di trasporto. Queste mede sono ideali per chi ama la fotografia, i picnic e le scarpe comode. Con pochi euro, ci si può portare a casa non solo il ricordo di una vacanza “wild” ma un’esperienza che sembra uscita da un documentario. Per risparmiare si può decidere di viaggiare: non nel periodo di alta-stagione (evitando anche le folle di turisti);

prenotando i biglietti online per parchi e soggiorni;

decidendo di dormire nei paesi limitrofi.

6. Un weekend culturale a Cracovia o Budapest Chi sogna queste città è mosso da un bisogno profondo di “sentirsi colto, ma senza soffrire troppo”. Cracovia e Budapest offrono cultura, storia, architettura e gastronomia a prezzi più che onesti. Queste città sono perfette per weekend lunghi e sono il rifugio per chi desidera esplorare la vecchia Europa, ma non vuole ritrovarsi incastrato in lunghe code o non vuole dover pagare ogni ingresso a un museo dai 30 euro in su. Inoltre in queste città si può mangiare bene anche con soli 10 euro, dormire in centro senza “vendere un rene”, e tornare con un bagaglio a mano pieno di storie. Per risparmiare anche in questo caso è bene: evitare i periodi di alta stagione;

usare i trasporti pubblici.

7. Resort all-inclusive in Grecia e Algarve Resort tutto incluso? Sì, ma non a Dubai. Chi sogna Grecia o Algarve ha capito che il “tutto compreso” può essere sinonimo di equilibrio. Un resort sul mare con pensione completa, vista panoramica e una piscina non invasa da influencer racchiude in sé l’idea di una vacanza lontana dagli schermi e dalle aspettative della società, che ci impone sempre più spesso standard irraggiungibili. A ogni modo, dopo aver lavorato duramente, è naturale desiderare di sentirsi coccolati almeno per una settimana all’anno. La vacanza in un resort è la vacanza del “non devo pensare a niente” non rinunciando alla dignità economica. Si può risparmiare: prenotando con largo anticipo;

prenotando nei mesi che precedono o seguono l’alta stagione;

usando comparatori per pacchetti volo + soggiorno.

8. Mete imperdibili come Barcellona o Lisbona Tre giorni in città culturali e al sole sono il sogno breve ma intenso della middle class che lavora sodo e “ama i dettagli.” Barcellona e Lisbona rappresentano il perfetto connubio tra arte, sole e buon cibo. In queste città - bisogna ricordarlo - si cammina molto (perciò bisogna essere muniti di scarpe comode) e si può godere di ogni scorcio. È l’ideale per chi vuole vedere “tanto” in poco tempo, con la soddisfazione di tornare a casa stanchi, ma pieni di ricordi e cartoline di posti magici. Per risparmiare in questi casi si possono valutare alcune opzioni come: voli low cost anche se in orari scomodi;

hotel nei quartieri meno turistici;

pasti nei mercati locali.

Tra l’altro, essendo città che affacciano sul mare e sull’oceano, si possono valutare scampagnate al mare e spettacoli musicali la sera, scoprendo la bellezza del flamenco spagnolo e del fado portoghese. Ancora, un’altra esperienza economica da fare in queste città sono i free tour organizzati dai cittadini del posto su offerta libera: si possono prenotare online in italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese o in qualsiasi altra lingua a seconda delle disponibilità dei cittadini (per non fare brutte figure, è bene considerare almeno 10 euro a persona). Questi tour solitamente sono meno turistici e consentono di scoprire alcune chicche della città che in altri casi sarebbero rimaste nascoste.

9. Costiere low-cost: la riviera albanese Chi sogna l’Albania ha capito tutto. Ksamil, Himarë, Dhermi: nomi ancora lontani dagli schermi di Instagram e Tik Tok sono località piene di promesse. Qui la sabbia è bianca, il mare è trasparente, i prezzi ancora umani. È la meta di chi vuole il mare da cartolina senza il budget da Santorini. La cultura è accogliente, il cibo semplice ma genuino, e l’atmosfera rilassata. Per risparmiare si può decidere di andare via terra o con voli per Corfù e traghetto. La chiave? Agire prima che diventi una meta “di moda”.