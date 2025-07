Se ami i gatti queste 5 città sono le mete perfette per la tua prossima vacanza

I gatti sono animali meravigliosi. Sono indipendenti, puliti, affettuosi e bellissimi da vedere. Non per niente quasi tutti ne abbiamo, o ne abbiamo avuto, uno in casa.

Ma per chi vuole “coltivare” questa passione per i piccoli felini anche fuori dalle mura domestiche, ci sono alcune destinazioni nel mondo particolarmente indicate.

Ecco le 5 più belle in assoluto dove è possibile trovare gatti in ogni angolo delle strade o che hanno storie e tradizioni legati a questi animali.

leggi anche I Paesi da evitare assolutamente se viaggi con animali

Istanbul, Turchia Partiamo da una delle città più belle del mondo, ovvero Istanbul, il cuore pulsante della Turchia. Per le strade cittadine girano indisturbati moltissimi gatti che vengono venerati e curati dagli abitanti del luogo. E c’è un motivo per tutto questo amore. La leggenda narra che fu una gatta di nome Muezza a salvare Maometto dal pericoloso morso di un serpente.

Amsterdam, Olanda La seconda città da visitare per gli amanti dei gatti è Amsterdam, nei Paesi Bassi. Tutti la conosciamo per la vita notturna, per i musei e per i canali, ma in pochi sanno che qui esistono addirittura due luoghi dedicati ai piccoli felini. Il primo è il Kattenkabinet, museo aperto nel 1990 che ospita opere d’arte interamente incentrate sui gatti. E se vogliamo vederli anche in carne e ossa, la tappa obbligatoria è il The Catboat, rifugio per animali abbandonati costruito in una casa galleggiante di un canale cittadino.

Kuching, Malesia Se cerchiamo una città in cui i gatti dominano la scena la troveremo in Malesia. Stiamo parlando di Kuching che, tradotto in italiano, significa proprio gatto. Per le vie di Kuching ci sono decine di statue dedicati all’animale, un enorme museo a tema, il Cat Museum, e addirittura un festival, il Pesta Meow che si svolge ogni anno per tutta la durata del mese di novembre.

Tashirojima, Giappone Un altro Paese in cui i gatti sono amati e rispettati è il Giappone, in particolar modo nell’isola di Tashirojima. Qui i visitatori vengono accolti da decine e decine di animali liberi di muoversi che, addirittura, superano gli abitanti a livello numerico. C’è anche una piccola curiosità legata alla venerazione dei locali per i gatti. In passato l’isola era famosa per la produzione di bachi da seta, alimento particolarmente ambito dai topi. E per tenerli a debita distanza dalla produzione vennero portati proprio i felini.