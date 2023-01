Scuole chiuse per neve e maltempo martedì 24 gennaio: l’elenco completo

Il freddo e la neve sferzano l’Italia. Dopo un inizio d’inverno mite, il gelo è arrivato sul nostro Paese, con l’allerta meteo diramata in diverse regioni già nella giornata del 23 gennaio. Allerta arancione in Romagna e Marche e gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia e Umbria.

Tra le conseguenze del freddo e della neve ci sono anche quelle legate alla frequenza scolastica, con tanti studenti che sono rimasti a casa per la chiusura degli istituti in diverse zone d’Italia. Scuole chiuse, già lunedì 23 gennaio, a Potenza e in alcuni comuni del riminese e del modenese, ma non solo.

Da Nord a Sud i disagi causati da vento, pioggia e neve hanno portato alla chiusura degli istituti sia per la giornata del 23 gennaio che per quella, stando agli annunci, di martedì 24 gennaio: vediamo dove resteranno chiusi gli istituti, considerando che in molti casi le informazioni devono ancora essere ufficializzate e che l’elenco completo potrebbe subire variazioni nelle prossime ore.

Scuole chiuse per neve 23 e 24 gennaio: ecco dove

Con il maltempo che riguarda diverse zone d’Italia e la neve che cade anche a bassa quota, sono molte le ordinanze che prevedono la chiusura delle scuole per le giornate di lunedì 23 e martedì 24 gennaio.

Tra le regioni più colpite dalle nevicate c’è il Molise, dove le scuole sono rimaste chiuse il 23 gennaio in diversi comuni come Casacalenda, Riccia, Ripalimosani e Oratino. Chiusura anche in Emilia-Romagna, nei comuni di Novafeltria, San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria e Talamello. Bisognerà capire se queste chiusure verranno confermate anche per il 24 gennaio.

Chiusura degli istituti anche nel comune dell’Aquila, così come a Rieti. Con le nevicate della mattinata del 23 gennaio è stata disposta la chiusura delle scuole anche nei comuni aretini di Sestino, Badia Tedalda e Chiusi della Verna. Istituti fermi anche in Umbria e anche per la giornata del 24 gennaio, soprattutto nelle zone di Norcia, Cascia, Nocera Umbria, Spoleto, Gualdo Tadino, Vallo di Nera.

Maltempo, scuole chiuse il 24 gennaio: le altre regioni coinvolte

Anche al Sud si fanno sentire le ripercussioni del maltempo e delle nevicate. Non solo in Molise, ma anche in Campania dove le scuole resteranno chiuse 23 e 24 gennaio ad Agerola, Guardia Lombardia, Nusco e Vallata. Si registrano nevicate anche in Puglia, con istituti chiusi a San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico.

Si segnalano problematica anche in Basilicata e Sicilia, dove per esempio gli istituti sono chiusi a Buccheri e Palazzolo, così come a Siracusa. In Calabria lunedì 23 gennaio le scuole sono rimaste chiuse ad Acquaformosa, nel cosentino.