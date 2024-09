Scuole chiuse domani, 19 settembre. Ecco dove e perché

Il maltempo che ha colpito diverse regioni italiane continua a creare disagi. La Protezione Civile ha emesso nuove allerte meteo, costringendo numerosi comuni a disporre la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza. La misura riguarda soprattutto le zone più esposte a rischio idrogeologico, colpite da forti temporali e precipitazioni intense.

Vari livelli di criticità

Il maltempo previsto per il 19 settembre ha portato la Protezione Civile a emettere allerte di vari livelli di criticità in diverse regioni italiane:

La zona rossa rappresenta le aree maggiormente colpite. Si tratta dell’ Emilia-Romagna includono la Costa romagnola, la Pianura bolognese, e la Bassa collina e pianura romagnola, sia per il rischio idraulico che per quello idrogeologico. Anche la Montagna bolognese e le aree di Alta collina romagnola e Montagna romagnola sono classificate con allerta rossa per il rischio di frane e allagamenti​.

rappresenta le aree maggiormente colpite. Si tratta dell’ includono la Costa romagnola, la Pianura bolognese, e la Bassa collina e pianura romagnola, sia per il rischio idraulico che per quello idrogeologico. Anche la Montagna bolognese e le aree di Alta collina romagnola e Montagna romagnola sono classificate con allerta rossa per il rischio di frane e allagamenti​. L’allerta arancione per rischio idraulico interessa anche altre parti dell’Emilia-Romagna , come la Montagna bolognese e la Collina bolognese. Ma anche nelle Marche il rischio è moderato e riguarda la zona Marc-4. Infine anche in Puglia , sotto allerta il Gargano e le Isole Tremiti.

per rischio idraulico interessa anche , come la Montagna bolognese e la Collina bolognese. Ma anche nelle Marche il rischio è moderato e riguarda la zona Marc-4. Infine anche in , sotto allerta il Gargano e le Isole Tremiti. L’allerta gialla per rischio idraulico riguarda invece gran parte della Calabria , la Costa ferrarese in Emilia-Romagna, e diverse zone della Sicilia .

, la in Emilia-Romagna, e diverse zone della . Per quanto riguarda i temporali, la criticità ordinaria colpisce aree come l’Abruzzo, la Basilicata e il Molise, dove sono previste forti piogge ma con impatti meno gravi

Perchè le scuole sono chiuse e dove

Questo autunno inizia con una pioggia non da poco. In diverse regioni italiane, specialmente in Emilia-Romagna e in Basilicata, sono state emesse allerte di livello rosso per il rischio idraulico e idrogeologico. La Protezione Civile ha infatti previsto 48 ore di piogge intense e nubifragi, che potrebbero causare allagamenti e frane. La decisione, proprio per questo, è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico​.

Le chiusure scolastiche in Emilia-Romagna sono legale all’allerta rossa e le forti piogge. Lì il maltempo han già causato allagamenti, smottamenti e disagi stradali e le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per evitare ulteriori complicazioni legate alla mobilità e alla sicurezza degli edifici​.

Anche la Basilicata ha adottato provvedimenti simili: l’allerta rossa riguarda soprattutto il rischio di frane e allagamenti, che potrebbero mettere in pericolo gli abitanti​. In Campania, specificamente nelle province di Salerno e Napoli, numerosi sindaci hanno disposto la chiusura di scuole, parchi pubblici e cimiteri per la giornata di domani, a causa delle intense precipitazioni previste. Di seguito gli elenchi delle città in cui le scuole saranno chiuse.

Le scuole chiuse in Emilia Romangna

Non è come l’evento di maggio 2023, ma è un evento importante. Quello della Regione è un invito legato alla massima precauzione. Ho già fatto una riunione con il sindaco della città metropolitana Matteo Lepore e con tutti i sindaci e abbiamo condiviso la decisione.

ha dichiarato la presidente della regione Priolo. Le scuole restano chiuse il 19 settembre a

Bologna

Imola

Rimini

Ravenna

Cesenatico

Forlì

Cesena

Faenza

Riccione

Montefiore Conca

Vergato

Gambettola

Gatteo

Ozzano

Morciano di Romagna

Gaggio Montano

Casalecchio di Reno

Le scuole chiuse nelle Marche

Per quanto riguarda le Marche, domani, giovedì 19 settembre, le scuole resteranno chiuse a Senigallia (e non solo). Il Sindaco Massimo Olivetti, in accordo con il piano di Protezione Civile Comunale, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluse le strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni (pubbliche e private), i centri diurni per disabili, i servizi di assistenza domiciliare, il trasporto socio-sanitario, i centri di aggregazione, gli impianti sportivi e i luoghi della cultura. Anche mercati e attività all’aperto verranno sospesi​.

Decisioni analoghe sono state prese dai comuni di

Ancona

Camerano

Osimo

Jesi

Trecastelli

Fermo

Quest’ultima, come confermato dal sindaco Paolo Carcinaro, ha deciso di chiudere le scuole a titolo precauzionale in seguito all’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile, al fine di tutelare la sicurezza della popolazione scolastica e delle famiglie.​

Elenco in aggiornamento

L’elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungere nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per «cause di forza maggiore», e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

