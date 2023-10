Scuole chiuse per allerta meteo martedì 31 ottobre 2023, tutti i Comuni interessati

Il maltempo sta dilagando su gran parte d’Italia, tanto che alcune Regioni hanno tenuto le scuole chiuse già nella giornata di oggi. Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento, infatti molti sindaci stanno comunicando che lo stesso provvedimento sarà adottato anche domani e l’elenco degli istituti coinvolti è in continuo aumento.

Di seguito la lista dei Comuni in cui le scuole saranno chiuse per l’allerta meteo di martedì 31 ottobre.

Scuole chiuse in Toscana martedì 31 ottobre

In Toscana moltissime scuole sono rimaste chiuse già oggi, lunedì 30 ottobre, precisamente nei Comuni di:

Piombino;

Livorno;

Collesalvetti;

Cecina;

tutti i Comuni dell’Isola d’Elba (Portoferraio, Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina, Capoliveri e Porto Azzurro);

Carrara;

tutti i comuni della Lunigiana (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri);

Pescaglia;

Bagni di Lucca;

Borgo a Mozzano;

Barga;

Gallican;

Unione dei Comuni della Garfagnana;

Viareggio;

Massarosa;

Camaiore;

Forte dei Marmi;

Stazzema;

Seravezza.

È altamente probabile che le chiusure vengano prorogate anche per la giornata di domani, data l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile, ma per il momento sono state ufficializzate le chiusure degli istituti scolastici soltanto nei seguenti Comuni toscani:

Borgo a Mozzano;

Grado;

Viareggio;

Massarosa;

Camaiore;

Forte Marmi;

Stazzena;

Seravezza.

Scuole chiuse in Emilia-Romagna martedì 31 ottobre

L’Emilia-Romagna nella giornata di domani è soggetta a un’allerta meteo rossa per il maltempo, con particolare attenzione alle seguenti zone:

Alta Val di Taro;

Val Parma;

Val Baganza.

Di conseguenza diversi Comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole per il 31 ottobre, ovvero:

Albareto;

Bardi;

Bedonia;

Berceto;

Bore;

Borgo Val di Taro;

Compiano;

Corniglio;

Fornovo;

Langhirano;

Lesignano Bagni;

Monchio delle Corti;

Palanzano;

Solignano;

Terenzo;

Tizzano;

Tornolo;

Varano Melegari;

Varsi.

Allerta meteo martedì 31 ottobre

Per il momento l’elenco delle scuole chiuse è ancora in aggiornamento, è quindi importante verificare le comunicazioni dei sindaci di riferimento. In particolare, bisogna prestare attenzione alle zone colpite dalle allerte meteo emanate dalla Protezione civile per la giornata di domani.

In particolare, si ha un’allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna, precisamente in:

Bassa collina piacentino-parmense;

Montagna piacentino-parmense;

Alta collina piacentino-parmense;

Pianura piacentino-parmense.

In Emilia-Romagna si ha poi un’allerta rossa per rischio idrogeologico nelle seguenti aree:

Montagna emiliana centrale;

Montagna piacentino-parmense;

Alta collina piacentino-parmense;

Montagna bolognese.

Anche alcune aree venete sono soggette alla stessa allerta, nel dettaglio:

Alto Piave;

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone;

Piave pedemontano.

L’allerta arancione per rischio idraulico è invece presente in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, nel dettaglio rispettivamente:

Montagna emiliana centrale;

Pianura reggiana;

Pianura reggiana di Po;

Collina emiliana centrale;

Montagna bolognese;

Collina bolognese

Bacino dell’Isonzo;

Pianura di Udine e Gorizia;

Provincia autonoma di Trento;

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone;

Livenza;

Lemene e Tagliamento;

Alto Piave;

Adige-Garda e monti Lessini;

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone;

Po;

Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Piave pedemontano;

Basso Piave;

Sile;

Bacino scolante in laguna.

L’allerta è arancione per il rischio temporali in:

Emilia-Romagna (Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense);

(Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense); Liguria (Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante);

(Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante); Toscana (Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio).

Infine, si ha un’allerta arancione anche per il rischio idrogeologico su:

Emilia-Romagna (Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese);

(Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese); Friuli-Venezia Giulia (Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene);

(Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene); Liguria (Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante);

(Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante); Lombardia (Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina);

(Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina); Toscana (Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio);

(Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio); Trentino-Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento);

(Provincia Autonoma di Trento); Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini).

Seguono poi alcune allerte di ordinaria criticità, dunque gialle, che non dovrebbero pregidicare la regolarità dei calendari scolastici.