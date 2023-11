Scuole chiuse domani 3 novembre per allerta meteo, ecco in quali Regioni e Comuni

Scuole chiuse per venerdì 3 novembre in alcune Regioni d’Italia a causa della tempesta Ciaran.

La tempeste che sta imperversando in Europa, è ormai giunta in Italia e la Protezione civile ha già diramato l’allarme meteo per ben 9 regioni tra il Nord-Italia e il Sud della penisola.

È prevista allerta rossa su alcuni settori del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

È allerta arancione invece per: Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Trentino Alto Adige(per entrambe le province autonome di Trento e Bolzano), Veneto

Alla luce dei rischi meteo-idrici numerosi sono i sindaci che stanno firmando in queste ore delle ordinanze per tenere chiuse le scuole. Di fronte a simili situazioni è bene che gli studenti con le loro famiglie, docenti e personale ATA monitorino regolarmente gli aggiornamenti.

Di seguito la diretta con tutte le informazioni sulle scuole chiuse: l’elenco delle scuole chiuse è in continuo aggiornamento, si consiglia quindi di ricaricare la pagina per non perdere i nuovi sviluppi.

18:30 Campania, in quali Comuni le scuole rimarranno chiuse? Scuole chiuse domani per allerta meteo anche in alcuni comuni della Campania, anche a Napoli. La Protezione Civile ha emanato l’allerta meteo valido a partire dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani. Per tale motivo le scuole rimarranno chiuse a: Afragola, Angri, Benevento, Capua, Caserta, Casoria, Cava dei Tirreni, Monte di Procida, Napoli, Nocera Inferiore, Pagani, Pellezzano, Piedimonte Matese, Portici, Pozzuoli, Sarno, Sant’Egidio del Monte Albino, Somma Vesuviana, Torre del Greco.

18:25 Scuole chiuse anche in Liguria In alcuni Comuni della Liguria le scuole rimarranno chiuse. Di seguito quelli per i quali è stata già emessa un’ordinanza: Ameglia, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Framura, Lerici, Monterosso, Porto Venere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure.

18:18 Toscana: in quali Comuni chiuderanno le scuole Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Toscana domani 3 novembre. Le scuole di ogni ordine e grado e i centri di socializzazione del territorio comunale resteranno chiusi presso Aulla, Bagnone, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Villafranca, (tutte in provincia di Massa Carrara) e Viareggio (Lucca). Si attendono ulteriori aggiornamenti.

18:16 Scuole chiuse in Friuli-Venezia Giulia Tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse in Friuli-Venezia Giulia per la giornata di venerdì 3 novembre, asili inclusi.

17:52 Veneto, scuole chiuse: in quali Comuni Si va verso la chiusura delle scuole domani 3 novembre in Veneto a causa dei rischi del maltempo, partendo dalle province più esposte alla perturbazione, ovvero Treviso e Belluno, ma non solo. Di seguito i Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse. Provincia di Belluno, tutte le scuole della provincia rimarranno chiuse. Provincia di Treviso, la Protezione civile ha disposto la chiusura degli istituti scolastici in 42 dei 95 comuni della provincia, tra questi: Asolo, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Giavera, Maser, Miane, Montebelluna, Moriago, Nervesa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Fonte, Monfumo, Pieve del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Vittorio Veneto, Volpago del Montello. Provincia di Verona: Affi, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano sul Garda, Dolcé, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Ronco all’Adige, Roveré Veronese, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano

San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Sommacampagna

Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Zevio, Arcole, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave, Vestenanova. Provincia di Vicenza: Altavilla Vicentina, Altissimo, Arsiero, Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa, Bolzano, Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Carré, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mussolente, Nogarole, Vicentino, Nove, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d’Ezzelino, Rotzo, Salcedo, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Schiavon, Schio, Solagna, Sovizzo, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Vicenza, Villaverla, Zané, Zermeghedo, Zugliano.