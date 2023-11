Allarme meteo in 10 regioni per la tempesta Ciaran, dove e quali fenomeni aspettarsi

Una nuova perturbazione sta investendo il Nord Italia e nella giornata di oggi 2 novembre si sposterà anche sulle regioni del Centro. Si tratta della conseguenza della tempesta Ciaran che ha fatto già diversi danni nel Regno Unito e in Francia. Per la giornata di oggi c’è particolare attenzione su due regioni dove la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta di colore rosso. Ma l’allerta sarà arancione in altre 6 regioni e gialla in altre 10 a dimostrare che gran parte della nostra penisola sarà interessata da fenomeni temporaleschi di forte intensità.

Sono attese infatti forte piogge con raffiche di vento fino a 100 km orari e rischio di allagamenti, mareggiate e smottamenti. Vediamo quali saranno le regioni maggiormente interessate dal maltempo.

Tempesta Ciaran: allerta rossa in queste due regioni

La Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per le regioni del Friuli Venezia Giulia e gran parte del Veneto. In Friuli l’allerta partirà dalle 12 del 2 novembre e sarà in vigore fino a tutta la giornata di venerdì 3. Il Comitato regionale per le emergenze ha chiesto alle prefetture di mettere in atto ordinanze per limitare gli spostamenti della popolazione. Per questo motivo le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse sia oggi che domani in tutte le zone interessate dall’allerta rossa che sono le province di Gorizia, Udine e di Pordenone. Interrotti anche i servizi di trasporto pubblico regionale, dalle 12, così come sono sospese tutte le manifestazioni sportive. Le previsioni dicono che sul Friuli potrebbero cadere fino a 300 mm in 24 ore in territori già in difficoltà da precedenti fenomeni temporaleschi. Per questo il rischio di frane e smottamenti resta elevato e si chiede la massima prudenza.

Allerta arancione invece su Emilia-Romagna orientale, Liguria orientale, Toscana settentrionale, Veneto Centro-meridionale, parte della Lombardia settentrionale, alcune zone del Friuli e delle province autonome di Trento e Bolzano. Anche qui i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

In Liguria a preoccupare è il mare a causa dei forti venti di burrasca che dal tardo pomeriggio di ieri si sono alzati sia sulla riviera di Ponente che Levante. A Levante i picchi d’onda hanno raggiunto i 5-6 metri di altezza.

Sempre in Liguria l’attenzione è anche su terreni e corsi d’acqua già in difficoltà dopo le piogge dei giorni scorsi. Nuovi smottamenti si sono verificati nel comune di Ne. La diga del Brugneto è satura e non si esclude una tracimazione assistita.

Allerta gialla poi nel resto dell’Emilia e in Lombardia, Toscana, Liguria e su Umbria, Lazio, ampi settori del Molise, parte di Piemonte, Abruzzo e Campania occidentale.

Le regioni maggiormente interessate dal maltempo saranno quelle del Centro Nord, in particolare Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. Qui sono attese precipitazioni abbondanti che potrebbero superare i 200mm. Fenomeni di minore intensità invece in Abruzzo, Marche, Campania, Molise e Calabria.

In Francia 1,2 milioni di persone senza elettricità

Le conseguenze del passaggio della tempesta Ciaran si sono già fatte vedere in Francia. Qui per il passaggio della perturbazione, 1,2milioni di persone sono rimaste senza corrente elettrica. Le raffiche di vento fino a 170 km orari hanno causato danni alla rete elettrica nel Nord del paese.

A causa di un albero caduto si registra anche la morte di un camionista. Problemi anche nel canale della Manica dove 39 persone sono state evacuate dall’isola di Jersey. Nella notte sono stati 142 gli interventi dei pompieri in Francia a causa del forte maltempo e degli allagamenti.