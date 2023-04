Sciopero Trenitalia 14 aprile 2023: orari e treni interessati

Trenitalia in sciopero venerdì 14 aprile 2023. Lo stop delle ferrovie provocherà una giornata di forti disagi in tutta la penisola per i viaggiatori che prevedevano di muoversi per motivi di lavoro, studio o di viaggio.

A indire lo sciopero dei treni il giorno 14 aprile le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che hanno proclamato la protesta in diverse regioni d’Italia. La comunicazione, pubblicata sui siti ufficiali dei sindacati che hanno indetto lo sciopero, spiega che è “necessario riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori del settore”.

Qui di seguito tutte le informazioni utili sullo sciopero dei treni del 14 aprile 2023, i dettagli degli orari, la durata e le informazioni utili per i viaggiatori.

Sciopero treni: orari di venerdì 14 aprile 2023

Quali sono gli orari dello sciopero dei treni di venerdì 14 aprile 2023? Il blocco dei trasporti, annunciato dalle sigle sindacali, provocherà disagi in diverse regioni. Non si tratta di uno sciopero di 24 ore, ma prenderà comunque un’ampia fetta della giornata.

Di seguito l’orario di stop del personale ferroviario confermato per le regioni interessate:

Dal Al Orario Chi aderisce 14/04/2023 14/04/2023 dalle 9:01 alle 16:59 (8 ore) Personale soc. Trenitalia Imc Toscana 14/04/2023 14/04/2023 dalle 9:01 alle 16:59 (8 ore) Personale soc. Trenitalia, impianto di Foggia 14/04/2023 14/04/2023 dalle 9:01 alle 16:59 (8 ore) Personale socc Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord 14/04/2023 14/04/2023 dalle 9:01 alle 16:59 (8 ore) Personale so. Trenitalia, uffici direzione Lavagnini di Firenze 14/04/2023 14/04/2023 dalle 9:01 alle 16:59 (8 ore) Personale socc. Trenitalia e Trenitalia partecipate 14/04/2023 14/04/2023 dalle 9:01 alle 16:59 (8 ore) Personale mobile (macchinisti e capitreno) della soc. Trenitalia appartenente a Trentino Alto Adige

L’orario dello sciopero Trenitalia è stato confermato solo per 8 ore nella giornata di venerdì 14 aprile 2023, a questo si aggiunge un generale sciopero per il settore trasporti in Lombardia. Sul sito di Trenord si legge però che le adesioni non sono significative e quindi non è previsto un maggior disagio.

Per riassumere, le regioni coinvolte sono con lo stesso orario di sciopero sono:

Fit Cisl, in Toscana, sempre dalle 9 alle 17;

Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa - ancora in Toscana - nello stesso orario;

Uil Trasporti, Slm Fast, Ugl, Orsa, Rsu 42 Collegio Equipaggi, in Trentino (stessa ora);

Usb Lavoro Privato ed Sgb - Italia, stesso orario - per le aziende Trenitalia, Trenitalia Tper Scarl, Trenord.

Sciopero Trenitalia 14 aprile 2023: le dichiarazioni dei sindacati

Circa un mese fa è stato annunciato lo sciopero del personale dei trasporti su rotaie. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, unitariamente, hanno proclamato lo sciopero di 8 ore di venerdì 14 aprile 2023 per denunciare le condizioni di lavoro.

I sindacati di settore hanno infatti fatto sapere, attraverso il comunicato di proclamazione dello sciopero, che è tempo di riprendere un confronto necessario sulle condizioni di lavoro. Hanno inoltre denunciato che dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione. Resta infine senza risposta la progressiva e unilaterale riduzione della rete di vendita e assistenza. Viene quindi meno la valorizzazione del personale, vanto di Trenitalia, sostituito invece da un generale utilizzo improprio della reperibilità.