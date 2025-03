Sciopero mezzi pubblici Roma venerdì 21 marzo, ecco in quali orari

Come investire in borsa?

Si prospetta un altro venerdì movimentato in Italia a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto dalle sigle sindacali Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti. Lo sciopero riguarderà il personale di metro, bus e tram. Previsti diversi disagi sopratutto nelle grandi città italiane come Roma e Milano. I sindacati scioperano per avanzare diverse richiese come:

aumento salariale di 300 euro per i lavoratori del settore;

riduzione orario di lavoro da 39 a 35 settimanali senza decurtazione dello stipendio;

diminuzione del periodo di guida per gli autisti;

miglioramento delle tutele per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;

blocco delle privatizzazioni e delle gare di appalto nel settore del trasporto pubblico locale.

Sciopero mezzi pubblici Roma venerdì 21 marzo: orari e fasce di garanzia Come annunciato da Roma Mobilità lo sciopero di venerdì 21 marzo riguarderà l’intera rete Atac e le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e i dipendenti della società regionale Cotral. Il servizio non sarà garantito: dalle 8.30 alle 17.00;

Dalle 20:00 fino al termine del servizio. Assicurate alcune fasce di garanzia. Il servizio sarà regolare da inizio turno fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Per il servizio notturno, nella notte tra giovedì e venerdì le linee bus notturne (quelle con denominazione che inizia per «n») non saranno operative. Saranno invece garantite le corse delle linee diurne che proseguono oltre le 24 e i servizi notturni delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404 e 444 gestite da operatori privati. Venerdì non sarà attivo il servizio delle linee diurne con corse programmate oltre le 24, incluse quelle del servizio sostitutivo della linea C della metropolitana. Inoltre, non saranno operative le corse notturne delle linee 8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, così come delle linee 314, 404 e 444 gestite da operatori privati. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, sarà regolarmente garantito il servizio delle linee bus notturne (quelle con denominazione che inizia per «n»). Nelle stazione durante lo sciopero non sarà garantito il servizio biglietteria né il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.