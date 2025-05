Scaletta Concerto primo maggio, Piazza San Giovanni. Ecco l’ordine dei cantanti

Oggi, 1° maggio è la festa dei lavoratori, e come di consueto a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, andrà in scena il tradizionale «concertone» del primo maggio. Un’iniziativa promossa dai tre più importanti sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL, per celebrare in proprio la festa dei lavoratori e che prosegue ininterrottamente dal 1990. Lo scorso anno in via eccezionale il concerto si spostò al circo Massimo. Da quest’anno invece si ritorna nella classica location di Piazza San Giovanni in Laterano.

Si tratta del più grande evento gratuito di musica in Europa, con accesso libero senza biglietto. Chi vuole vedere dal vivo il concerto deve recarsi in piazza in largo anticipo per guadagnarsi il posto migliore. Sul palco si alterneranno dal primo pomeriggio fino a tarda sera alcuni tra i più importanti artisti della musica italiana.

Concerto primo maggio: dove vederlo Lo slogan scelto dai sindacati per il concerto 2025 è «Uniti per un lavoro sicuro» per sensibilizzare il tema della sicurezza sul lavoro. A Roma parlerà il segretario CGIL Maurizio Landini. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e Rai Play. L’accessibilità avrà un ruolo centrale: saranno disponibili sottotitoli in diretta su Televideo pagina 777, audiodescrizione per non vedenti a partire dalle 20, e traduzione simultanea nella lingua dei segni italiana (LIS). Tutti questi servizi saranno offerti sia su RaiPlay che dal vivo in Piazza San Giovanni, grazie alla presenza di performer e interpreti sul palco e sui maxi-schermi. Lo start è alle ore 15 con un opening. Saliranno sul palco Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i 3 vincitori del contest 1MNEXT Cordio, Dinìche e Fellow per la sfida finale. Si prosegue fino alle 18.55 con lo stop per la messa in onda del telegiornali nazionali e regionali salvo poi riprendere dalle 20 fino a mezzanotte. Alla conduzione confermati i protagonisti dello scorso anno Noemi ed Ermal Meta affiancati da Big Mama. Novità di quest’anno la presenza di Vincenzo Schettini, il professore diventato celebre sui social grazie alla pagina «La fisica che ci piace». Sarà protagonista di alcuni interventi durante la manifestazione, portando con sé non solo la sua esperienza scientifica, ma anche quella musicale.