Sarkozy condannato in appello a 3 anni per corruzione e traffico di influenza

Condannato in appello a tre anni di prigione, di cui due con la sospensione condizionale, per un caso di intercettazioni telefoniche.

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che si è ritirato dalla vita politica dal 2016, ha ascoltato la decisione dal banco degli imputati del tribunale di Parigi e ha subito annunciato la volontà di fare ricorso alla Corte di Cassazione. Si tratta del primo ex capo di Stato condannato a una pena detentiva effettiva, ma non entrerà in una cella. L’ex leader conservatore dovrà scontare un anno ai domiciliari per corruzione e traffico di influenze. [...]