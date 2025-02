Sam Altman vuole sostituire l’iPhone con un dispositivo realizzato da una star della Apple

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato le nostre vite. Rappresenta il futuro e le più importanti aziende informatiche sanno che non possono restare indietro dinnanzi lo sviluppo e la crescita di tale tecnologia e difatti oggi la maggior parte sta investendo milioni di dollari nello sviluppo di propri modelli linguistici. Ma sviluppare un proprio modello di intelligenza artificiale potrebbe non bastare. Il mondo della tecnologia viaggia veloce e il prossimo passo potrebbe essere quello di creare dispositivi specificamente dedicati all’uso dell’intelligenza artificiale. Magari smartphone pensati per funzionare solo grazie al supporto dell’AI per aiutare l’utente in diverse operazioni quotidiane.

A pensare a tale progetto è Sam Altman, CEO di OpenAI, la società tecnologica statunitense che ha fondato ChatGPT e che ha fatto da apripista allo sviluppo e alla crescita dell’intelligenza artificiale nel mondo.

Sam Altman annuncia un dispositivo dedicato all’intelligenza artificiale Intervistato di recente, Altman ha lasciato intendere che il prossimo passo dell’azienda che guida sarà progettare dispositivi integrati con l’intelligenza artificiale. Secondo lui si tratterà «della più grande evoluzione nei dispositivi tecnologici dai tempi dell’iPhone». E per farlo Altman starebbe pensando farsi aiutare da Jony Ive, ex direttore del design Apple, che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’iPhone e di molti altri prodotti Apple. «Spero di farlo con lui», ha detto. Per il momento queste sono solo voci e idee raccontate dal Ceo di OpenAI ma dall’azienda ufficialmente non è stato annunciato nulla, né che è in fase di studio un brevetto su un dispositivo simile. Di certo non potrà essere una creazione che vedrà la luce dalla sera alla mattina. Ci vorranno diversi anni prima che un prototipo possa vedere la luce.