Sai cosa significa questa nuova icona su WhatsApp? Ecco come funziona questa funzione utilissima

Come e quando cambiare software per fatturazione elettronica? Guida completa

WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate al mondo. Lo scorso anno si stima che è stata utilizzata da 2 miliardi di utenti ogni mese. Uno dei punti di forza di WhatsApp è la crittografia end-to-end che permette di inviare e ricevere messaggi in tutta sicurezza con la certezza che terze parti non possano intercettarne il contenuto. Il mondo della tecnologia viaggia veloce e anche WhatsApp nel corso del tempo si è dovuta aggiornare implementando al suo interno sempre nuove funzionalità.

Una delle ultime annunciate e che a breve arriverà anche in Italia è la tanto attesa trascrizione dei messaggi vocali. I messaggi vocali sono stati una grande invenzione ma spesso questa tecnologia viene abusata. Presto premendo il tasto trascrivi sul messaggio vocale, WhatsApp procederà alla trascrizione del contenuto in modo da non dover ascoltare la nota. Un qualcosa che è attesissimo da tutti.

leggi anche WhatsApp, ecco come trascrivere i messaggi vocali

Questo è solo l’ultimo aggiornamento della famosa app di messaggistica. In questo articolo vogliamo parlarvi invece dell’icona della bandiera che appare accanto ad alcuni messaggi. Sapete cosa significa? Ecco svelato l’arcano.

Cosa significa l’icona della bandiera su WhatsApp

Forse l’avete già vista o forse no, stiamo parlando dell’icona della bandiera che appare accanto ad alcuni messaggi su WhatsApp. Tale icona serve ad aiutarti a organizzare le tue conversazioni e ad accedere rapidamente alle informazioni rilevanti. Appare quando vuoi conservare un messaggio in una chat dove sono attivi i messaggi temporanei.

Su WhatsApp esiste la funzione dei messaggi temporanei che serve a cancellarli dopo tot giorni predefiniti. L’opzione è attivabile dal menù Impostazioni > Privacy > Durata predefinita, quindi selezionare una durata. È possibile far scomparire i messaggi dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Con l’opzione attivata tutte le nuove chat adotteranno tale scadenza. A quel punto se non si vuole cancellare un determinato messaggio, possiamo andare nella chat, selezionare il messaggio, aggiungerlo ai segnalibri. In questo modo non verrà cancellato e sarà evidenziato con una bandiera. Questo è quindi il significato dell’icona a bandiera su WhatsApp.

WhatsApp, addio al «Sta scrivendo»: arrivano le icone

Altra novità che è in fase di tester su Android e che presto arriverà per tutti è l’addio ai famosi testi «sta scrivendo» e «sta registrando un audio». Questi messaggi saranno sostituiti da due icone. Per segnalare la scrittura di un messaggio appariranno tre puntini in sospensione. Invece per segnalare la registrazione di una nota audio apparirà l’icone del microfono.

In passato, l’indicazione di chi stava scrivendo o registrando appariva nella barra superiore della chat, accanto al nome del contatto o del gruppo. Con il nuovo aggiornamento, questo indicatore è stato spostato all’interno della conversazione, offrendo agli utenti un’esperienza più chiara e immediata. La funzionalità è stata inclusa nell’aggiornamento beta 2.24.21.18 per Android e presto arriverà per tutti gli utenti. Chi ha un dispositivo Apple dovrebbe aver già ricevuto l’aggiornamento.