Sai cosa significa un nastro giallo sul collare dei cani?

Se in giro hai già avuto modo di vedere un cane con un nastro giallo sul collare, devi sapere che i motivi non sono estetici. Oggi assistiamo a volte anche ad una esagerazione della cura dei nostri amici a quattro zampe da un punto di vista estetico. Per questo vedere un cane con un nastro giallo al collo potrebbe non destare alcun sospetto quando in realtà dietro si cela un motivo ben preciso.

L’idea è nata in Svezia ma è grazie a Tara Palardy, una addestratrice canadese, che il fenomeno è diventato virale tanto da trovare adepti anche in Italia. Tara ha inventato un vero e proprio movimento dietro l’iniziativa denominata «Yellow dog Project», che nel giro di pochi mesi ha trovato l’appoggio di migliaia di persone che seguono anche la pagina social.

Il movimento è incentrato sul fiocco giallo al guinzaglio del cane che vuole trasmettere un messaggio ben chiaro ai padroni dei cani e agli amanti degli animali. Ecco cosa.

Cosa significa un nastro giallo sul collare dei cani

Non tutti i cani amano ricevere attenzioni, c’è chi caratterialmente è meno empatico e portato a dare confidenza agli estranei e poi c’è chi per un motivo o per un altro in qualche periodo della propria vita, deve limitare il rapporto ravvicinato con gli altri cani. Proprio per segnalare questo stato di indisposizione del cane, è nata l’abitudine di segnalarlo mettendo un nastro giallo sul collare quando questi esce in strada.

Indica ai padroni che quel cane ha bisogno di un po’ di spazio in più, magari è ansioso o pauroso e sarebbe meglio rispettare una certa distanza non dandogli confidenza. Se vedi un cane con un nastro giallo devi dargli il suo spazio. Devi:

lasciagli spazio;

non far avvicinare il tuo cane;

non avvicinarlo di sorpresa;

non accarezzarlo.

Perché dovresti usarlo anche per il tuo cane

Se il tuo cane non si fida degli altri, ha bisogno del suo spazio, è spesso impaurito e diventa irritabile se qualcuno invade il suo territorio, dovresti pensare di mettere un fiocco giallo al suo guinzaglio. Allo stesso modo se il tuo cane ha degli atteggiamenti aggressivi verso le persone che non conosce diventando un possibile pericolo per gli altri, anche in questo caso mettere un nastro giallo può essere d’aiuto. In entrambe le circostanze, la giusta segnalazione aiuterà gli altri a capire la tipologia di quel cane e che è meglio dagli i suoi spazi.

Chiaramente il padrone di un cane dovrebbe usare il nastro accompagnandolo da percorsi di addestramento che aiutano l’animale a crescere da un punto di vista comportamentale.

Al di là del nastro o meno, sarebbe buona norma evitare di accarezzare cani senza chiedere il permesso al padrone. Non conosciamo il carattere e lo stato d’animo dell’animale, se ha bisogno di spazio, se ha paura di dare confidenza agli estranei. Spesso vediamo un cane in strada e siamo portati automaticamente a dargli confidenza, ma bisogna sempre rispettare l’animale. Non importa come sia il nastro, può essere un foulard o qualche altra stoffa, l’importante è che sia di colore giallo.

