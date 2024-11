Sai a cosa serve il segno + su WhatsApp?

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, arriva il segno + accanto alle schede. Vediamo a cosa serve. C’è chi ha già ricevuto l’aggiornamento, chi invece dovrà pazientare ancora un po’ per l’implementazione. La novità prevede un segno + accanto alle schede per i filtri. Da un po’ di tempo, Meta ha introdotto i filtri. All’interno dell’app sono presenti delle schede che servono a filtrare le chat. Troviamo a sinistra la scheda Tutte, dove sono presenti tutte le chat aperte. Poi c’è la scheda Da Leggere che comprende tutte le chat con messaggi non letti. E ancora la scheda Preferiti che contiene le chat contrassegnate come preferite. Infine, l’ultima scheda è quella dedicata ai Gruppi, dove sono inseriti tutti i gruppi.

Ebbene sta per essere implementata una nuova funzione. Accanto alla scheda Gruppi, a destra, con il nuovo aggiornamento apparirà un segno + che sarà molto utile per filtrare ulteriormente le chat. Vediamo a cosa servirà e come usarlo.

Segno + su WhatsApp: a cosa serve

Su WhatsApp arrivano i filtri personalizzabili. Con il segno + sarà possibile creare schede personalizzate dove inserire le chat filtrate in base alle proprie esigenze. Tutti gli utenti quindi, oltre alle 4 schede preimpostate, potranno prevedere la creazione di nuove schede personalizzate.

Ad esempio sarà possibile creare schede per il lavoro con le chat dell’ufficio, o della famiglia con le chat delle persone care e così via. Questa novità aiuterà ancora di più le persone a organizzare al meglio la propria applicazione e a ordinare le proprie chat. Ormai WhatsApp è l’app di messaggistica per eccellenza e ogni giorno si ricevono tantissimi messaggi da persone care, lavoro, gruppi. Avere la possibilità di filtrare le comunicazioni e averle divise per schede in base alle categorie predefinite, sarà davvero molto utile.

Come creare una scheda personalizzata

Creare una scheda con chat personalizzate è molto semplice. La prima cosa da fare è accertarsi che la nostra app abbia implementata la novità. Se non vediamo accanto alle schede predefinite il segno +, accertiamoci che l’app sia aggiornata all’ultima versione. Se con l’aggiornamento nemmeno riusciamo a vedere il segno +, allora bisognerà pazientare e attendere che Meta rilasci l’app aggiornata con la novità in tutto il mondo. Un processo che avviene in modo graduale.

Una volta che apparirà il segno +, per creare una scheda personalizzata clicchiamoci sopra. A questo punto creare un nome per la scheda, come ad esempio «ufficio», «casa», «amici», «calcetto», ecc.

Adesso è il momento di aggiungere i contatti nella scheda. Quindi cercare tra i contatti quelli desiderati e aggiungerli. Successivamente, fare clic sul tasto Fine e una scheda con il nome personale verrà aggiunta all’applicazione, accanto a quelle preimpostate. Gli utenti cliccando sulla scheda personalizzata potranno vedere solo le chat presenti e filtrate. Sarà possibile aggiungere o eliminare i contatti e le schede facendo clic sull’opzione «Gestisci».

È abbastanza semplice creare e gestire schede personalizzate su WhatsApp. Al momento la novità è arrivata sull’applicazione iOS WhatsApp versione 2.24.21.82. Non si sa quando arriverà anche su Android.