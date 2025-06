SACE e Assonat presentano il primo Piano nazionale per la portualità turistica. Ricci: Per “un’Italia più forte”

È stato presentato oggi, mercoledì 18 giugno 2025, il primo Piano nazionale per la portualità turistica italiana, realizzato dall’Associazione nazionale porti e approdi turistici - Assonat, in collaborazione con SACE, gruppo assicurativo finanziario italiano partecipato dal Ministero dell’economia e delle finanze che supporta la crescita delle imprese e del sistema Paese.

“Port in Italy: il piano strategico per la portualità turistica italiana”, così come è stato battezzato il piano, è stato presentato nella sede romana di SACE al cospetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, del Comandante Generale del corpo delle capitanerie di porto, Nicola Carlone e del Presidente di Assonautica Italiana di Unioncamere Giovanni Acampora.

Obiettivi del Piano presentato da Assonat in collaborazione con SACE: Più strutture, innovazione, competitività e proiezione internazionale , per rafforzare l’attrattività dei porti italiani a livello internazionale .

Il Piano, sviluppato da Assonat, l’Associazione nazionale porti e approdi turistici, in collaborazione con SACE, analizza il quadro normativo del settore e individua gli investimenti necessari per lo sviluppo dell’intero comparto .

Proprio per sviluppare e promuovere le potenzialità del comparto, SACE e Assonat hanno realizzato un Piano strategico nazionale ad hoc che, partendo da un’analisi di scenario e di valutazione dell’adeguatezza dei posti barca e delle strutture, ha identificato tre direttrici di sviluppo su cui investire per la portualità turistica italiana .

SACE e Assonat hanno ricordato i punti di forza della portualità turistica italiana, “ che rappresenta un comparto vitale e propulsivo per l’economia blu, che vale 180 miliardi di euro e coinvolge circa 230mila imprese in Italia, dando lavoro a oltre un milione di persone in Italia ”.

“I porti sono snodi vitali per la crescita economica e per lo sviluppo delle filiere e del territorio e investire nella portualità turistica più efficiente e competitiva significa scommettere su un’Italia più forte e attrattiva agli occhi del mondo . Siamo orgogliosi di essere al fianco di Assonat per il primo Piano strategico dedicato alla portualità turistica e pronti a fare la nostra parte con l’effetto GROW di SACE, la nostra offerta di soluzioni e servizi che in modo integrato e sinergico supportano la crescita delle imprese e delle filiere”.

Assonat e SACE hanno sottolineato che proprio in tale contesto e a tal fine si inserisce la partnership, che ha finalizzato un accordo di collaborazione per supportare gli obiettivi del Piano, facilitando l’accesso alle soluzioni assicurativo finanziarie di SACE e lavorando congiuntamente a iniziative quali incontri di business matching e tavoli operativi dedicati .

Il Masterplan prevede la definizione di parametri comuni per la pianificazione e la riqualificazione dei porti italiani in base alla dimensione e tipologia delle unità da diporto, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, all’efficienza logistica e all’integrazione con il tessuto urbano circostante .

Tra le proposte del Piano, di fatto, vi è la stesura di un Masterplan nazionale dei porti turistici italiani, suddiviso per regione, per censire e riqualificare le infrastrutture esistenti .

“Sono orgoglioso di presentare il nostro Piano, il primo mai dedicato a livello nazionale al sistema della portualità turistica italiana risultato di un lungo percorso che testimonia l’impegno di Assonat-Confcommercio di costruire ascoltando e includendo, per sostenere la crescita del sistema Paese. Questo piano strategico ci ha rivelato l’urgente necessità di avere un Disegno di Legge sulla Portualità Turistica Italiana e su questo stiamo lavorando incessantemente da diversi mesi insieme anche al Presidente Acampora e al suo Staff e ora siamo già pronti . In questo percorso avviato con il Blue Forum di Gaeta e le consultazioni all’interno di Port in Italy e culminato nel Piano del Mare e negli Stati Generali della Portualità Turistica Italiana è stato fondamentale l’incontro con SACE che ha mostrato a noi imprenditori una realtà pubblica dinamica, unica, competente, efficiente insieme ad una concreta volontà di facilitare e supportare il necessario accesso al credito per sostenere e rendere possibili i nostri legittimi e indispensabili investimenti”.

SACE, “attraccare la crescita”. Le soluzioni offerte alla portualità turistica

Nel rapporto “Attraccare la crescita: le sfide della portualità turistica per la Blue Economy italiana”, SACE ha ricordato le sfide a cui fa fronte il settore, sottolineando che “le imprese del comparto turistico e della portualità turistica in particolare sono caratterizzate da una dimensione media ridotta, con una bassa tendenza al raggruppamento, e una conseguente difficoltà di accesso al credito. Diventa quindi rilevante garantire loro le risorse necessarie per realizzare tali investimenti, anche finalizzati al mantenimento e accrescimento delle quote di mercato nel confronto con i peer ”.

Nel rimarcare il suo impegno a sviluppare e promuovere le potenzialità del comparto, il gruppo controllato dal MEF ha precisato che, in collaborazione con Assonat, accompagnerà “le imprese del settore con numerose soluzioni adatte a ogni occorrenza: dalle garanzie per accedere più facilmente a finanziamenti per investimenti e capitale circolante, per la crescita in Italia e sui mercati globali; alle garanzie per impegni di firma e le cauzioni; al reverse factoring per migliorare la liquidità della filiera; all’assicurazione contro i rischi catastrofali; alla copertura rischi di cantiere e l’assicurazione del credito ”.

Sono solo alcuni dei “numerosi strumenti che SACE mette a disposizione delle imprese del comparto per crescere, innovando e aprendosi sempre più ai mercati internazionali, per aumentare la propria produttività, resilienza e competitività e offrire ai consumatori un servizio in continua evoluzione e che sappia rispondere a tutte le esigenze”.