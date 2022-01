Ecco le regioni che passano in zona rossa, arancione e gialla lunedì 7 febbraio

In Italia la corsa del virus inizia a rallentare e la curva dei contagi mostra un’inversione di tendenza. Scende infatti in 11 Regioni il numero dei pazienti Covid in terapia intensiva e il dato nazionale si attesta al 16%. Stabili invece - secondo i dati Agenas - i reparti ordinari fermi al 30%. Le percentuali dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva rappresentano i parametri da cui dipende il cambio di colore delle Regioni.

Il passaggio in zona rossa avviene quando il tasso di occupazione dei posti letto in area critica supera il 30% e nei reparti ordinari il 40%. Per quanto riguarda la zona arancione, 20% area critica e 30% area medica e per quanto riguarda la zona gialla, 10% intensive e 15% reparti ordinari. Al vaglio del governo, la possibile sospensione del sistema a colori. Ma intanto chi rischia di entrare in zona rossa, arancione e gialla lunedì 7 febbraio? Entriamo nel dettaglio.

I colori delle regioni lunedì 31 gennaio

Dopo tanti cambi di colore dovuti all’impennata di casi da Omicron, oggi 31 gennaio è il primo lunedì in cui non si verifica alcun passaggio di fascia.

Al momento in zona gialla ci sono 13 regioni:

Calabria 15% intensive 36% area medica

Campania 11% intensive 31% area medica

11% intensive 31% area medica Emilia-Romagna 17% intensive 29% area medica

Lazio 22% intensive 33% area medica (entrambi dati da zona arancione)

22% intensive 33% area medica (entrambi dati da zona arancione) Liguria 16% intensive 39% area medica

Lombardia 14% intensive 29% area medica

14% intensive 29% area medica Marche 23% intensive 30% area medica (entrambi dati da zona arancione)

Puglia 12% intensive 25% area medica

12% intensive 25% area medica Sardegna 17% intensive 23% area medica

Toscana 19% intensive 26% area medica

19% intensive 26% area medica Veneto 16% intensive 25% area medica

Trento 28% intensive 28% area medica (a rischio zona arancione)

28% intensive 28% area medica (a rischio zona arancione) Bolzano 10% intensive 22% area medica

Mentre in zona arancione ci sono 5 regioni:

Piemonte 20% intensive 31% area medica

Abruzzo 20% intensive 31% area medica

20% intensive 31% area medica Friuli Venezia Giulia 25% intensive 40% area medica (dato da zona rossa)

Sicilia 17% intensive 38% area medica

17% intensive 38% area medica Valle d’Aosta 21% intensive 41% area medica (dato da zona rossa)

In zona bianca ci sono solo 3 regioni:

Umbria 13% intensive 31% area medica (entrambi dati da zona gialla)

Molise 8% intensive 20% area medica

8% intensive 20% area medica Basilicata 5% intensive 27% area medica

Chi rischia il cambio di colore lunedì 31 gennaio

Lunedì 31 gennaio sono poche le zone in bilico per il passaggio di colore. Al momento, tra le regioni in giallo, Lazio e Marche hanno già dati da zona arancione. Mentre Trento è a rischio con il 28% in entrambi i dati.

Tra le regioni attualmente in zona arancione, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia hanno entrambe il dato dell’area medica da zona rossa. Ma a «salvarle» potrebbe essere il tasso di occupazione della terapia intensiva.

Per quanto riguarda la zona bianca, l’Umbria ha già entrambi i dati da zona gialla. Queste sono dunque le regioni a rischio. Ma il governo potrebbe anche decidere di accogliere la richiesta dei governatori interrompendo il sistema a colori. Si resta in attesa.